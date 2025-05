La hostelería, una de las principales damnificadas del apagón del pasado lunes

Lunes, 28 de abril. Cuando las cocinas de toda España están a toda máquina, ocurre lo impensable: "No se pudieron dar las comidas... Guardar las cosas y no abrir las cámaras. Porque estuvimos diez de horas de apagón." nos comenta el Jefe de Cocina del Asador Llopis, Pepe Filloa. "O sea, que a los clientes, les dijisteis, se anula todo" le preguntamos al chef Filloa. "Sí, como no había reservas, se anuló... quien quisiera tomar algo en la barra, se le servía en la barra, pero aquí dentro no, porque no había ni luces ni nada" nos responde el veterano cocinero.

Sorpresa

En restaurantes como el que regenta Pepe, había otras alternativas a la electricidad, como es un horno de leña. Sin embargo, aquel lunes no se pudo utilizar porque hacen falta al menos cuatro horas para poder activarlo. "De haberlo sabido, lo habríamos preparado para cocinar cordero, bacalao y otros alimentos que se preparan al horno" afirma Filloa quien subraya que en ventas, han perdido ese día aproximadamente unos dos mil quinientos euros. Una gran cantidad para un establecimiento de barrio.

Echar el cierre

Nos trasladamos al barrio de Salamanca, uno de los distritos de más alto nivel de España. Allí, en establecimientos como el Asador Gonzaba las pérdidas han sido aún mayores. Otros restaurantes como este, que trabajan con género fresco, literalmente vivo, fueron los que aquel lunes sufrieron más daños. Ahora la incógnita es saber quién se hará cargo de las pérdidas. "Somos un grupo que trabajamos con los pescados salvajes, mariscos vivos y entonces nos perjudicó totalmente tanto en Galicia, en nuestras cámaras, y en nuestras peceras, totalmente sin oxígeno" nos comenta Luis Borda, chef y jefe de cocina de este exclusivo restaurante. " Nuestro cliente quiere un género top y lamentablemente, todo ha sido para tirar. Una pérdida de medio millón de euros entre los restaurantes de todo el grupo, claro... entre Galicia y Madrid" añade Luis. "Como no sabemos hasta qué punto, es culpa de uno o de otro... pues ya lo siguiente será hablar con los seguros y con la administración" afirma Borda, a quien le preocupa ahora a quién hay que pedir responsabilidades ante un problema semejante.

