"El ayuntamiento de Paterna es mi ONG particular"

Muchos políticos podrían pedir consejo a Manuel Palma. Es el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Paterna, pero no es político, sino empresario. Su condición para aceptar el cargo político, como le había pedido el alcalde, fue no cobrar sueldo público y abandonar el cargo cuando termine la legislatura.

"Me convenció diciendo que los empresarios siempre hablamos de lo mal que gestionan los políticos, pero cuando nos piden que echemos una mano, no nos comprometemos", ha asegurado Palma en una entrevista en Espejo Público. Y, por el momento, está cumpliendo bien su compromiso. Paterna ha logrado un superávit de 7 millones de euros, mientras otros consistorios se ahogan en su propia deuda pública.

¿De dónde recortar?

"Hemos eliminado todos los gastos voluntarios y nos hemos centrado en los gastos obligatorios necesarios. No hay ni un solo coche oficial. Hemos suprimido líneas de teléfono, también personal, porque estábamos sobredimensionados", asegura Palma. El resultado: 16 millones menos de gasto en un año.

"Debería recortarse evitando el conflicto social"

La línea roja para este empresario es la del conflicto social. "El conflicto social deberia ser la raya. No podemos tener personas que no tengan para comer. Hay muchas cosas que sin tocar la fibra sensible de la población se puede eliminar", afirma.

Como dueño de varias empresas, Palma se define como un "servidor público" y asegura que el Ayuntamiento de Paterna es su "ONG particular". "Soy uno de los ciudadanos que más impuestos pagan en este ayuntamiento, a mi también me interesa que la economía funcione bien. No puede ser que el dinero no esté en el bolsillo de los ciudadanos", dice.