Atresmedia, a la cabeza del consumo digital entre los grupos audiovisuales con 21,7 millones de visitantes únicos

ATRESMEDIA mantiene un mes más su dominio absoluto en el consumo digital y se consolida como el grupo audiovisual líder en internet, según los últimos datos de Comscore de febrero.

De este modo, vuelve a situarse al frente de las audiencias online y prolonga una trayectoria ininterrumpida de liderazgo que se remonta a abril de 2016. En esta ocasión, alcanza los 21,7 millones de visitantes únicos, una cifra con la que incrementa aún más la distancia con su competidor más cercano, al que aventaja en un +119%.

Asimismo, en este segundo mes de 2026, Atresmedia se coloca de nuevo por delante de todos sus rivales en el listado de sites más visitados en España, afianzando la 9ª posición y quedando muy alejada de su competidor directo, que cae hasta el puesto 38.

atresplayer, líder entre las plataformas y en ascenso

A este liderazgo de Atresmedia como grupo se suma el de atresplayer en el ámbito de las plataformas, donde la OTT del grupo refuerza su hegemonía. Registra una media de 3 millones de visitantes únicos tras crecer un +13% respecto al mismo periodo del año anterior, frente al retroceso de su principal competidor.

Este liderazgo refuerza su apuesta por la calidad, la innovación y la diversidad, incorporando de manera sostenida nuevos contenidos originales y exclusivos a un catálogo que integra entretenimiento, ficción, actualidad, información y documentales, y que la consolida como la plataforma en español de referencia, con un notable prestigio y reconocimiento tanto dentro como fuera de España.

​Tras convertirse de nuevo en la plataforma que más producción nacional ha estrenado en los últimos doce meses, atresplayer ha arrancado el nuevo mes con más lanzamientos. En febrero ha llegado el estreno de la esperada comedia ‘Rafaela y su loco mundo’, nueva serie original de la plataforma. El título propone un universo propio donde el surrealismo y el humor más delirante marcan el tono, haciendo de lo absurdo el auténtico protagonista.

Al mismo tiempo, la plataforma ha continuado estrenando nuevos episodios de ‘Padre no hay más que uno, la serie’, una comedia cargada de caos familiar, situaciones disparatadas y momentos emotivos en torno a la familia Vicho Vaello. D

Antena 3 y laSexta lideran el ranking de canales

En paralelo al empuje de la plataforma, las webs de televisión del grupo reafirman su fortaleza. Antena 3 y laSexta vuelven a situarse al frente del ranking de consumo digital, encadenando su octavo mes consecutivo en las primeras posiciones y marcando distancias muy significativas respecto a sus competidores.

Antena 3 alcanza los 8,7 millones de visitantes únicos y crece un +15% en la comparación interanual. Registra así la mayor ventaja con su inmediato competidor desde julio de 2023 En este dato destacan los buenos resultados de Antena 3 Noticias. También ‘Espejo Público’ mantiene su buena tendencia desde el inicio de año recogiendo toda la actualidad y con las entrevistas que ha tenido este mes con Óscar López, Jorge Azcón, Santiago Abascal y Fernando López Miras.

Entre los contenidos de entretenimiento más visto destacan 'El Hormiguero', 'El Capitán en Japón', 'Pasapalabra', 'La Ruleta de la Suerte' y 'Y ahora Sonsoles'.

Por su parte, laSexta.com colidera la tabla con 7,6 millones de usuarios únicos, aumenta un +9% respecto a hace un año y amplía todavía más la distancia con su principal rival. l. Todo ello gracias a sus programas de actualidad e informativos de la cadena, con ‘Al Rojo Vivo’, laSexta Noticias, ‘Más Vale Tarde’, ‘laSexta Clave’, ‘laSexta Xplica’ o ‘El Objetivo’.

Fuerte subida para Onda Cero

En cuanto a las radios del grupo, Onda Cero, con 3,7 millones de visitantes únicos aumenta en usuarios un 20% respecto a febrero de 2025. Finalmente, Europa FM cierra el mes con una media de 535.000 visitantes únicos.

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