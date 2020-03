Antonio Garamendi: "Las empresas no cuentan con medios para implantar el teletrabajo"

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha lanzado una alerta sobre las consecuencias de las recomendaciones para atajar la extensión del coronavirus. Dice que las empresas “no cuentan con medios físicos para implantar el teletrabajo”, aparte de que hay “materias confidenciales que no puedes trasladar a casa”. No obstante, Garamendi dice que “se va a intentar todo pero no es tan fácil”.

Que coordine Calviño

Garamendi ha pedido tranquilidad a los inversores tras el desplome de más del 7% con el que inauguró la semana el Ibex 35. Ha señalado que la crisis del coronavirus está afectando a la economía pese a ser una cuestión de salud pública y confía en que esta crisis sea "pasajera" y "pase pronto". Según el presidente de los empresarios "el Ministerio de Sanidad está actuando correctamente, con una trasparencia loable y vistos los datos que nos trasladan, el mensaje es de tranquilidad (...) No estamos en la situación de Italia. Llamo a la calma", ha afirmado. Preguntado por qué ocurrirá si la crisis del coronavirus se alarga, Garamendi ha señalado que al ser la española una economía globalizada, se verá afectada, ya que el crecimiento mundial será aproximadamente la mitad del previsto. El dirigente empresarial ha reconocido que las empresas necesitarán de alguna medida extraordinaria "en algún momento" y ha explicado que ha convocado a las organizaciones sectoriales de la CEOE para que le comenten sus planteamientos al respecto. Y ha pedido expresamente a Sánchez que sea la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, la que coordine toda la parte económica del coronavirus.