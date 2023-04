Agricultores y ganaderos tendrán una importante rebaja fiscal, pero el sector exige ayudas directas por la sequía

El Gobierno intenta dar un balón de oxígeno al sector agrario. Para esta declaración de la renta, con carácter general, los agricultores y ganaderos que tributan mediante módulos aumentarán su rebaja fiscal desde el 15 al 25%. Afecta al ejercicio fiscal de 2022 y con ello se trata de ayudar a un sector especialmente castigado por la crisis energética y de suministros motivada por la guerra de Ucrania.

Todos los años se publican por estas fechas en el BOE un listado con las ayudas que se destinan a determinados productos de determinadas regiones. Son incentivos para aquellas zonas agrícolas y ganaderas que han sufrido algún tipo de calamidad, pero este año es un caso especial, son las más altas desde hace una década.

Como anunciaba esta mañana el ministro de Agricultura Luis Planas tras el Consejo de Ministros: "las rebajas fiscales ascienden a 1.807 millones de euros para los 820.000 agricultores y ganaderos". Las ayudas aumentan para aquellas cosechas que se ha visto más perjudicadas hasta alcanzar una reducción del 50% del IRPF en los casos del olivar, la almendra o la apicultura. Planas también ha anunciado más incentivos como un descuento del 35% en el gasóleo agrícola y un 15% en los fertilizantes.

El sector necesita un plan de choque contra la sequía

El sector acoge la noticia con satisfacción, pero la considera insuficiente. Recuerdan que el año pasado perdieron más de un 8% de su renta y que este año la sequía puede provocar unos resultados más catastróficos todavía. Pedro Barato, presidente de ASAJA exige que se actúe ya contra la sequía: "necesitamos unas medidas fiscales de otro tipo, necesitamos flexibilizar la política agrícola común y de una vez por todas que se ponga en marcha un plan de choque, muchos agricultores se están quedando por el camino". Andrés Góngora, responsable fiscal de COAG, coincide en que la prioridad es combatir los efectos de la sequía y respecto a las rebajas fiscales señala que hay productos no están incluídos en las ayudas más importantes: "en el sector hortícola, algunas frutas y hortalizas quedan fuera así como algunos cultivos de regadío".

El 60% de la cosecha de cereal ya se ha perdido

No llueve y la situación es desesperada. Pedro Barato recuerda que el 60% de la cosecha de cereal ya se ha perdido y que la ganadería extensiva está muy tocada. Visitamos a José Carlos Velasco, agricultor de Villaconejos, en la provincia de Madrid. Es tierra famosa por sus melones, pero ahora paseamos por secarrales yermos vacíos de vida. Coge un puñado de tierra reseca que se le escurre entre los dedos y reconoce con pena que este año no va a recoger nada: "lo que necesitamos no son rebajas fiscales, son ayudas directas por hectárea de cultivo". Si las condiciones climatológicas continúan así el efecto de la sequía será demoledor para el sector agrícola, pero nos afectará a todos porque la subida de precios será importante.