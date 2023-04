La desesperación del sector agrícola ante la sequía: "Es un año cero, vacío"

"No llueve desde enero", asegura Dolores, una agricultora que planta tomates en Lebrija, Sevilla. La falta de agua está dejando los campos sin cultivos. Muchos agricultores, como ella, ya ha decidido que no va a plantar tomates. No llueve y algunas confederaciones han comenzado con las restricciones de riego.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha aprobado un desembalse hasta el 30 de septiembre de 385 metros cúbicos, lo que supone una dotación máxima de 700 metros cúbicos por hectárea. "Tenemos un 80% de la cuenca en situación de emergencia. La situación es delicada, compleja y difícil de gestionar", ha indicado el presidente de la CHG, Joaquín Páez.

Por eso, ni Dolores, ni Miguel, van a plantar este año porque no hay agua suficiente para estos campos en Sevilla. Miguel nos cuenta que en estas fechas, "ya tendría que estar todo el campo repoblado, con mucha gente trabajando, y no hay nadie. El campo está seco". Miguel no es propietario de estas tierras, él las alquila. "A la persona que le tengo que pagar me pide el dinero, y no tengo como pagarle", asegura. Su situación es límite como la de muchos agricultores.

"Es la ruina de los agricultores" y por eso, el sector pide medidas urgentes. No solo ayudas, también infraestructuras hidraúlicas.

Ruina también en las cooperativas

La escasez de lluvias provoca pérdidas en el campo y también en el resto de sectores agrícolas. En la cooperativa Marismas de Lebrija, las máquinas están en silencio. Aquí ya llevan dos años parados.

Nos lo cuentan los encargados de este cooperativa. Aquí llegaban a diario 5 millones de kilos de tomates. Alberto Jurado, director de la cooperativa asegura que no han contratado a nadie, "no sólo eso, hemos tenido que hacer un segundo erte. Ya hace dos años que no trabajan los 500 empleados que teníamos en tres turnos.

José Tejero, presidente de la cooperativa asegura que la solución al problema de la sequía, "no llega de un día para otro. Esto se debería haber estudiado y haber implementado medidas desde hace ya mucho tiempo".

En este sentido, todo el sector coincide: hace falta construir presas y balsas para aumentar la capacidad de los embalses. "Infraestructuras que recojan agua, que las canalicen, para cuando vengan años de sequía poder responder a la demanda de agua".Los agricultores, los más afectados por la sequía en el Parque Natural de Doñana

En 2022, las pérdidas por sequía rondaban los 8000 millones

En 2022 las pérdidas en el campo rondaban los 8000 millones, este año, previsiblemente, serán más.

Santiago siembra cebada. Campos que, durante este época del año, deberían tener una altura de un metro, "ahora han crecido diez centímetros". "No vamos a tener un rendimiento ni de 200 kilos por hectárea, cuando podríamos tener un rendimiento de 6000 kilos si no hubiera sequía", asegura.

Este agricultor alerta: A corto plazo, las frutas y hortalizas van a subir de precio, pero donde será más "dramático" será en la ganadería.

No hay pastos para las vacas y, por eso, "en los mataderos se van a matar a vacas lecheras porque no se pueden alimentar".

El sector alerta: esta sequía se ve hoy en los campos, mañana se notará aquí, en los precios