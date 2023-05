El 7,2% de los trabajadores trabaja 49 horas o más a la semana

40 horas a la semana, eso es lo que marca la ley. Pero ese cómputo, a veces, no se cumple. Se hacen horas extra. En España más de seis millones. Lo hemos comprado en la calle. "Aparte de mis ocho horas diarias, tranquilamente puedo trabajar más tres o cuatro horas", "tranquilamente doce", explican muchos trabajadores.

Rafael es jefe de cocina y su jornada laboral se ampliaba hasta 11 horas a la semana. Firmó el contrato y, en principio, no incluía horas extra, pero al poco tiempo le dijeron "quédese un poco más, entre más temprano a la cocina y vuelva más tarde a casa". Y así estuvo un año... y otro. No le pagaban las horas, así que decidió denunciar. "Me hicieron firmar las vacaciones y me despidieron", dice Rafael.

El 44% de las horas extra no se pagan

Casi la mitad de las horas extra que se han hecho en nuestro país en lo que va de año no se han pagado y son los autónomos los que más lo sufren. Tres de cada diez aseguran que hacen más horas al día que lo que marca la jornada laboral.

Pablo es uno de estos autónomos. Se dedica al mantenimiento y asegura que sale de casa a las ocho de la mañana y llega ya de noche, entre las nueve y las diez.

Lo mismo le ocurre a Asunción, dueña de una peluquería. Tiene a dos empleadas, pero no puede asumir sus horas extra. Ella asegura que tiene muchos gastos con la Seguridad Social, luz, y, al final, ella tiene que asumir el trabajo que no puede pagar.

Tampoco lo puede pagar Stefani. Propietaria de una cafetería. Hasta 20 horas extra hace a la semana. "Si alguien se pone enfermo o pide una baja yo tengo que hacer ese trabajo", dice.

Para todos ellos, la jornada laboral es interminable