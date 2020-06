Duran i Lleida acusa al PP de avivar el fuego abierto entre Cataluña y España

Se han reunido con el PP y esta tarde la cita es con el presidente Artur Mas. Le van a pedir para ese día, los mismos medios públicos que destinó para la Diada.

Las discrepancias entre Artur Mas y su socio en CIU continúan, pero prefieren dejarlas a un lado y centrar sus ataques en el Partido Popular.

Desde Estados Unidos, Durán i Lleida acusa a los populares de incendiarios: "hay un fuego encendido entre Cataluña y España y por parte del PP, no simplemente no se está intentando apagar ese fuego, sino que está echándose gasolina al fuego".

La respuesta del PP es llamarle sencillamente "irresponsable". Alicia Sánchez Camacho asegura que "son declaraciones que están fuera de lugar y que lo que debería hacer el señor Durán es presentar propuestas como las que ha presentado el Partido Popular de Cataluña".

El presidente del Círculo de Economía, en el programa Espejo Público, hace un llamamiento a la responsabilidad y alerta sobre una Cataluña fuera de la Unión Europea y el euro.

"No me planteo una Cataluña independiente, hay cosas que no pueden ser y que son imposibles". Josep Piqué pide margen para la política con mayúsculas ante un tema que él entiende que no es solo económico, sino de sentimientos.