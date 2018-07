El aficionado del Stoke que se ha vuelto viral por su parecido con el villano de 'Vengadores: Infinity War'

El descenso de un equipo es una de las caras más amargas que se puede vivir en el deporte. En este caso, le ha tocado al Stoke City vivirlo en la Premier, sufriendo una dolorosa derrota contra el Crystal Palace en casa (1-2) y bajando a la Championship.

Pese a ello, algún aficionado ha querido sacar el lado divertido al asunto. Uno de ellos, el usuario @futbolmarcoh de Twitter, ha comparado a uno de los aficionados del Stoke City con Thanos, villano de la última película de 'Los Vengadores'.

Thanos gathered all 6 infinity stones but still couldn't save stoke from getting relegated pic.twitter.com/ZyI2Q9aTCW