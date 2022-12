Toni Nadal: "Rafa se retirará cuando sepa que acude a los torneos sin posibilidad de ganarlos"

Susanna Griso entrevistó a Toni Nadal en Espejo Público y habló de muchos temas que rodean a Rafa Nadal. "Tenemos una relación normal entre tío y sobrino. Era mucho más fácil entrenarle siendo familiar directo, para empezar es más económico y luego quién te va a querer más".

El extrenador de Nadal también habló de las críticas que recibió su sobrino por ayudar tras las inundaciones en Sant Llorenç. "Para nada era postureo, Rafael estaba bastante afectado. Había gente conocida afectada y ellos decidieron ir a ayudar, no sólo Rafa. No tiene necesidad de salir en ninguna foto".

Sobre la nueva Copa Davis de Gerard Piqué, Toni Nadal ve con buenos ojos la aportación del jugador del Barça: "Me parece muy bien, creo que leí una crítica de Federer de por qué se metía en esto un jugador de fútbol. A mí me parece bien, y más un jugador de tanto prestigio que juega en el mejor equipo del mundo. Es bueno que invierta en esto. A mí me gustaba la anterior Copa Davis, pero es verdad que se había vuelto inviable".

Por último, Toni Nadal habló de la futura retirada de su sobrino: "Su techo llegará cuando vea que no puede dar más de sí, cuando sepa que acude a los torneos sin posibilidad de ganarlos. Rafael tiene una virtud esencial, que es que tiene mucha confianza en sí mismo. Cuando la pierda, por lesiones u otras cosas, será el momento de la retirada".