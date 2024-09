Vicky Alonso, 3º en el Campeonato Internacional de Jocketas en Madrid: "No se trata de ser hombre o mujer"

En un mundo dominando por hombres, Conchita Mínguez abrió el camino para que las jóvenes amazonas tuvieran el camino un poco más sencillo que ella. "Fueron años duros, porque estaba yo sola, era la única de mi sexo, pero gracias a mi carácter pude dedicarme a esto. Tengo que reconocer que al principio no me dejaron, fui a abogados para que me dejarán hacer lo que más me apasionaba, las carreras de caballos", reconoce a los micrófonos de Antena 3 Deportes.

Ahora la primera jocketa española se dedica a entrenar a las mujeres que empiezan en este mundo para blindarles las oportunidades que ella no pudo tener.

"No se trata de hombres o mujeres, hay que ser el mejor"

Este domingo se ha celebrado la tercera edición del Campeonato Internacional de Jocketas en el Hipódromo de la Zarzuela (Madrid), donde han estado jinetes de 7 nacionalidades distintas, entre ellas dos representantes españolas. "Es verdad que es un mundo de hombres pero cada vez más las chicas estamos demostrando que podemos hacernos un hueco en este mundo. No sé trata de ser hombre o mujer, sino de ser el mejor jocket", cuenta Vicky Alonso.

Por su parte, Cristina Buesa contaba que este deporte es una dedicación constante y que a veces hay momentos de bajón pero hay que seguir trabajando para conseguir los objetivos.

"Es un mundo complicado"

Todas ellas se mostraban ilusionados a pesar de reconocer que las carreras de caballos son un mundo complicado y que hay que luchar porque las cosas no son nada sencillas, estas son las palabras de Lucie Castillon, representante de Francia.

¿Quién ganó el Campeonato?

La sueca Ulrika Holmquist, ya ganadora de las dos ediciones previas de 2020 y 2023, defendió con éxito su corona al imponerse también este domingo en el III Campeonato Internacional de Jocketas organizado por el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid. No llegó a cruzar la meta en primera posición pero sí sumó un cuarto y dos segundos puestos con los que totalizó 37 puntos, seis más que la francesa Lucie Castillon y ocho sobre la española Victoria Alonso, que curiosamente ya había terminado tercera en 2023.

La diseñadora Ágata Ruiz de la Prada obsequió a la campeona con una chaquetilla de jockey de su producción, en presencia del presidente de Hipódromo de la Zarzuela, Ernesto Gasco, y antes de que sonaran los acordes del himno de Suecia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com