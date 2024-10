Toni Bou sigue a lo suyo: conquista su 36º título mundial y el 18º de forma consecutiva

Toni Bou tiene 38 años recién cumplidos y su objetivo es llegar a los 40 títulos de campeón del mundo. El último que ha logrado lo consiguió en Andorra y hace el número 36 en su palmarés ¿Cómo es posible? Su respuesta lo dice todo: "Soy insaciable".

Aún así, Toni Bou no es una persona soberbia ni prepotente, todo lo contrario: "Si yo lo he conseguido, cualquiera lo puede hacer", añade el piloto catalán de trial.

Empezó a ganar en 2007 y desde ese año todos los campeonatos mundiales que se han celebrado se los ha llevado para casa, 18 los ha ganado al aire libre y otros tantos en indoor, la clave es sencilla según nos ha contado: "Me divierto mucho con lo que hago en mi día a día y siempre intento mejorar". Asegura que tiene "cuerda para rato" y ganas de aumentar su leyenda, un sustantivo que dice que le viene grande, aunque sí admite que hay que darle su valor.

No obstante, lo que no le gusta es sentirse obligado a sumar más y más victorias: "No por haber ganado estoy obligado a volver a ganar, además los jóvenes vienen muy fuerte", es la frase lapidaria de Bou para darle valor también a sus rivales, sin los que habría sido imposible firmar una trayectoria tan exitosa. Toni tiene claro que la competitividad es lo que más le ha hecho crecer para superar los obstáculos de la competición.

¿Cuál ha sido su peor momento?

Eso sí, a pesar de estar muchos años en la élite no todo el camino ha sido bonito: "Cuando me rompí las vértebras fueron momentos complicados, te planteas si vas a volver a competir, si vas a poder estar en al 100% . Son momentos complicados pero hay que sacar las cosas positivas de todo", reconoció a Antena 3 Deportes en la última entrevista.

"La clave es que el día a día no me cuesta, sigo teniendo ganas y mientras tenga esas ganas seguiré compitiendo ¿Hasta cuándo? Veremos. Mientras me lo pase bien, voy a estar aquí, aunque no gane, mientras me divierta y disfrute seguiré compitiendo", dejó claro nada más ganar su 35º Mundial.

