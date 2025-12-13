Así sonará el motor Honda de Fernando Alonso para 2026: "Nuestra banda sonora"

Seguimos conociendo pequeños detalles del coche, y de como sonará, el Aston Martin que conducirá Fernando Alonso en 2026, la que puede ser la última temporada del asturiano en la Fórmula 1.

Así sonará el motor que 'conducirá' Alonso en 2026

Esta vez ha sido Honda F1 el que ha dado a conocer un pequeño adelanto de como sonará el motor que ha desarrollado para que Aston Martin y Fernando Alonso puedan luchar por cosas grandes la próxima temporada. "Lo escuchaste aquí primero. Nuestra banda sonora para 2026", escribió Honda Racing F1 en sus redes sociales. "Un regalo de Navidad adelantado", respondió la cuenta a un usuario.

De esta manera, también es la primera pista del sonido que harán las unidades de potencia que se estrenarán la próxima temporada en el cambio de reglamento. Un motor que será el corazón del monoplaza que ha diseñado Adrian Newey de cara a 2026, el cual ha sido foco del trabajado del ingeniero británico desde su incorporación oficial a Aston Martin en marzo de este año.

Alonso se aferra al éxito reciente de Honda con Red Bull

A la magia de Newey y al éxito reciente de Honda como motorista de la época dorada de Red Bull, donde proporcionó el motor con el que Max Verstappen ganó los mundiales de 2020, 2021, 2022 y 2023, aunque estos dos últimos bajo la operativa de la marca austriaca. Honda F1 vuelve ahora al Gran Circo, y todos sus esfuerzos han ido encaminados a darle el mejor motor posible a Aston Martin, la única escudería a la que proporcionará la unidad de potencia en el futuro próximo. De momento, el motor Honda ha sido el primero que ha visto la luz en toda la parrilla.

"Estamos en vísperas de algo muy especial, el objetivo es ganar el Mundial, y tenemos potencial para triunfar en 2026..."

Un avance que coincide con unas esperanzadoras palabras del CEO de la marca nipona, Koji Watanabe, quien habló sobre el objetivo a corto, medio y largo plazo: "Estamos en vísperas de algo muy especial, no se puede predecir el estado de los competidores de cara a 2026 pero el objetivo es ganar el Mundial... Tenemos el potencial para triunfar en la F1 en 2026, en 2027, 2028 y más allá", dijo Watanabe.

Unas declaraciones positivas, pero no sabemos si de cara a 2026 o enfocadas a más largo plazo, donde es muy posible que Fernando ya no esté compitiendo para disfrutarlo: "Para mí, la definición del éxito es asegurar que la asociación que hemos creado entre Aston Martin y Honda esté funcionando como se planeó. Es muy importante tener una visión a largo plazo sobre esto", sentenció.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.