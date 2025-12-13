Leo Messi, 'evacuado' de emergencia en Calcuta: aficionados invaden el campo y el organizador acaba detenido

La aparición de Leo Messi en el Salt Lake de Calcuta (India) no fue como se esperaba, o al menos como se le había 'vendido' a las decenas de personas que acudieron al estadio para ver al astro argentino y terminaron invadiendo el campo enfadados, gritando consignas de corrupción y engaño y hasta lanzando asientos al césped.

Caos total: lanzamiento de sillas, gritos de 'corrupción'...

La estrella del Inter de Miami apenas estuvo 15 minutos en el terreno de juego, y lo hizo acompañado y rodeado por una numerosa comitiva de seguridad, algo que no terminó de gustar entre las decenas de miles de personas que estaban en la grada.

Messi entró, saludó, dio una vuelta y se marchó 'evacuado de emergencia'

No fue un acto personal ni muy trabajado, pero en principio así estaba previsto: entró, saludó, dio una vuelta al campo y se marchó prácticamente evacuado de emergencia ante la reacción de los allí presentes. El problema es que esa dinámica no fue la que se le explicó a la gente, la cual explotó al sentirse engañada e irrumpió en el césped gritando y lanzando todo tipo de objetos en señal de protesta.

El organizador, detenido... y devolverán el dinero de las entradas

La sucesión de los hechos y el caos vivido en Salt Lake ha terminado con la policía deteniendo al principal organizador del evento y confirmando que se ha exigido un compromiso por escrito para devolver el importe de las entradas, que no fueron baratas precisamente: "Pagamos 12.000 rupias (114 euros) y solo vimos dirigentes y actores cerca de Messi... ¿por qué nos llamaron entonces?", decía indignado uno de los asistentes al evento a las cámaras de la agencia ANI.

Una vez se fue Messi el descontrol fue a más, ya que los aficionados irrumpieron en el césped y comenzaron a destrozar las carpas y el material que se había instalado para la visita de Messi.

Los aficionados pensaban que iba a jugar

"Hubo cierto tipo de ira o ansiedad en los aficionados diciendo que no estaba jugando. El plan era que viniera aquí, saludara, se reuniera con ciertas personas y se fuera", explicó Rajeev Kumar, director general de Policía de Bengala Occidental.

El astro argentino seguirá de gira por la India a pesar de lo sucedido, tanto que visitará próximamente Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi para hacer apariciones públicas y acudir a eventos benéficos. Luis Suárez y Rodrigo de Paul acompañaron al de Rosario en esta ocasión.

Incluso la ministra principal del estado de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, decidió pedir disculpas a Messi y a los aficionados por el descontrol: "Estoy profundamente perturbada y conmocionada por la mala gestión que se presenció hoy en el Estadio de Salt Lake. Me dirigía al estadio para asistir al evento junto con miles de amantes del deporte y aficionados que se habían reunido para ver a su futbolista favorito, Lionel Messi. Pido sinceras disculpas a Lionel Messi, así como a todos los amantes del deporte y sus fanáticos, por el desafortunado incidente. Estoy constituyendo un comité de investigación...".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.