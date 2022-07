Tiger Woods firma su peor actuación en Saint Andrews y se despide emocionado

Tiger Woods, a sus 46 años, ha firmado en el torneo de Saint Andrews la peor actuación de su carrera desde 1995 y no pudo pasar el corte. Los aficionados que allí se encontraban se rindieron en un increíble aplauso que emocionó a Woods.

Un año y medio después del grave accidente que casi le cuesta su pierna derecha, Tiger Woods sigue queriendo dar sus últimos coletazos en el mundo del golf, pese a que la edad y su estado físico no le permiten competir con los mejores, su orgullo no le permite decir adiós aún.

Tras no pasar el corte habló con los medios y fue realmente franco: "No me retiro pero no sé si aún seré físicamente capaz de volver aquí, a Saint Andrews, cuando le toque volver a acoger el British Open. Voy a jugar más British Opens, pero en ocho años (el tiempo que se espera que pase hasta que se celebre en Saint Andrews) no creo seguir siendo todavía lo suficientemente competitivo", dijo Woods

"Quizá juegue algo el próximo año, no lo se"

Seguramente nadie o casi nadie esperará ver dentro de 8 años a Tiger, pero eso es una señal clara de que no tiene pensado decir adiós todavía, puede ser que le queden un par de años.

¿Sus planes de futuro? "Ahora no tengo nada previsto. Quizá juegue algo el año próximo, pero no lo sé. Este año simplemente esperaba poder jugar este torneo y he tenido la suerte de poder jugar tres", concluyó.