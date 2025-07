El último adiós de Lucas Vázquez: "Soy y seré siempre canterano del Real Madrid"

Lucas Vázquez se ha despedido del Real Madrid entre lágrimas en un acto celebrado este jueves en Valdebebas, la ciudad deportiva del club blanco, tras diez temporadas en las que el gallego ha conseguido 23 títulos, entre ellos 5 Champions, y ha disputado un total de 402 partidos.

En el acto, el futbolista ha estado acompañado de sus padres, su hermano, su mujer y sus tres hijos. Además de su excompañero Marcelo y miembros de la plantilla como Mbappé o Lunin. La celebración ha comenzado con un vídeo que repasaba los mejores momentos del lateral, desde que ingresara en 'La Fábrica' con 16 años. Con Lucas al borde de las lágrimas y su mujer visiblemente emocionada, Florentino Pérez ha tomado la palabra:

Las palabras de Florentino Pérez

El presidente del Real Madrid señaló durante la despedida que Lucas Vázquez "representa el espejo en el que deben mirarse todos los canteranos" del club y manifestó que es "el ejemplo perfecto" para definir a un jugador de las categorías inferiores del conjunto blanco. "Más allá de todos estos títulos, que son también el orgullo de todo el madridismo, para todos nosotros Lucas Vázquez representa el espejo en el que deben mirarse todos los canteranos de esta casa.

El ejemplo perfecto para definir a un jugador de la cantera del Real Madrid. Y lo eres por tu profesionalidad, por tu papel para que se integraran los jóvenes y los nuevos jugadores que llegaban a nuestro club, por tu lealtad y respeto a tus compañeros y entrenadores y por tu entrega a nuestro escudo y a una afición que no te van a olvidar jamás", expresó.

"Debes sentirte muy orgulloso del cariño que te llevas para siempre de todo el madridismo. Has sido un ejemplo de lo que debe ser un jugador del Real Madrid. Un ejemplo de trabajo, de sacrificio, de entrega, de compromiso, de compañerismo, de humildad y de respeto. Un jugador solidario que ha puesto al equipo por delante de los intereses personales. Representas la defensa del escudo por encima de todo", destacó también.

El presidente resaltó en su discurso que el club "está viviendo uno de los ciclos ganadores más importantes" de su historia, principalmente porque los futbolistas "son portadores de los valores del Real Madrid que han forjado la mayor leyenda del fútbol mundial", construyendo "una de las más grandes dinastías del deporte que será recordada a lo largo del tiempo".

En esa línea considera que, como en el caso de Lucas, formar parte "de esta generación de jugadores inolvidables es formar parte de la leyenda del mejor club del mundo". "Los madridistas ponemos en valor todo lo que se ha logrado y sentimos la admiración y el agradecimiento a quienes han hecho posible algo que es casi irrepetible. Entre esos jugadores que se han dejado el alma y han transmitido los valores del Real Madrid dentro y fuera de los terrenos de juego se encuentra uno de nuestros grandes canteranos que hoy cierra una etapa extraordinaria", declaró.

Además incidió en que es protagonista de un "momento icónico que será recordado eternamente" y que los madridistas llevarán "en el corazón y en la memoria colectiva" como fue el "recorrido infinito, jugando con la pelota" en dirección al punto de penalti para realizar su lanzamiento en la tanda que certificó la undécima Copa de Europa en San Siro ante el Atlético de Madrid.

La despedida de Lucas

Tras la intervención del presidente, ha llegado el turno de 'Cafucas' que ha dicho: “Este es uno de los días más importantes de mi vida”, comenzaba diciendo Lucas, para seguir agradeciendo a su familia y a la afición: “Gracias por cada aplauso y cada gesto de apoyo, me habéis hecho sentir en casa. Hoy toca decir adiós, pero a mi Real Madrid nunca le diré adiós”.

“He tenido el privilegio de compartir vestuario con leyendas y de levantar títulos, pero sobre todo he sido feliz. Me he sentido valorado, respetado y querido. Al presidente, gracias por permitirme cumplir mi sueño. A José Ángel Sánchez, gracias por poner todo de ti en las negociaciones. A mis padres, desde que soy padre entiendo aún más todo lo que hicisteis por mí.

"A ti, Mateo, mi hermano, gracias por transmitirme tu amor al fútbol, sin ti no sería futbolista, he cumplido el sueño de los dos. Y a ti, Maca, me diste tranquilidad y apoyo para seguir creyendo en mí. Hemos reído y llorado juntos. Eres la persona que mas me conoce y también la que más me ha aguantado siendo mi mejor compañera de vida. Jamás podré agradecerte todo lo que has hecho por mí. Me has dado a mis hijos, sois mi mayor orgullo, espero que algún día entendáis lo que ha significado para vuestro padre vestir esta camiseta. He cumplido mi sueño. Me voy pero el Madrid nunca será de mí. Soy y seré siempre Lucas Vázquez, canterano del Real Madrid".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com