El tremendo enfado de Rafa Nadal con un periodista al ser preguntado por su mujer

Zverev doblega a Rafa Nadal en su debut en la Copa Masters

Rafa Nadal no tuvo su mejor estreno en la Copa de Maestros de Londres. A la derrota ante Alexander Zverev se unió su tremendo enfado en la rueda prensa posterior por la pregunta de un periodista, que cuestionó si su irregular rendimiento en la pista se debía a su reciente boda con su mujer.

La pregunta no gustó a Nadal que estalló preguntando al periodista: "¿Me estás preguntado esto de verdad? ? ¿Es una pregunta seria o una broma? Vale, estoy sorprendido".

El malestar de Nadal fue evidente y trato de responder al periodista con la máxima educación aunque acabó explotando y pidiendo pasar a las preguntas en español; "Vale, pasamos al castellano, porque eso es una mierda. Muchas gracias".

Así fue la secuencia entre el periodista y Nadal en rueda de prensa

P - Esta noche has estado jugando corto muchas veces. No sé por qué, porque no estás acostumbrado a hacer eso. Me gustaría saber... para mucha gente, el matrimonio es algo muy importante que te distrae antes, durante y después de casarte. Me gustaría saber si de alguna manera tu concentración en el tenis ha sido algo diferente incluso habiendo estado saliendo con la misma chica durante tantos años.

N - Honestamente, ¿me estás preguntando esto? ¿Es una pregunta seria o una broma? ¿Es en serio?

P - Es serio. No es algo que...

N - OK. Me sorprende, es una gran sorpresa para mí que me preguntes esto después de haber estado con la misma mujer 15 años teniendo una vida muy estable y normal. No importa si pones un anillo en un dedo o no. No importa si tienes un anillo en el dedo o no. Por lo menos personalmente. Soy un chico normal. A lo mejor para tí... ¿cuántos años llevas casado?

P - 30 años casado este año.

N - ¿Y antes? Ah, quizás antes no estabas seguro. Por eso es (sonríe). Vale, pasamos al castellano, porque eso es una mierda. Muchas gracias