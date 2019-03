Toni Nadal, en Antena 3: "Con Rafa muchas veces se exagera el tema mental, su primera fortaleza es su juego"

Toni Nadal, exentrenador de Rafa Nadal y tío del número 1 del mundo, ha atendido a Antena 3 para valorar el último éxito del balear: su undécimo Roland Garros.

Sobre su capacidad de superación y sacrificio, cree que hay "dos temas, uno es de serie y otro es lo que decía Picasso: 'Cuando me llegue la inspiración que me llegue trabajando'". "No he visto a nadie que, sin trabajar, supere ninguna dificultad y él lo sabe desde muy pequeño. Las cosas se ganan con humildad, esfuerzo y exigencia", explica.

Mucha gente destaca de su sobrino su gran fortaleza mental para sacar adelante las situaciones más complicadas. Sin embargo, para Toni Nadal la mayor fortaleza de "Rafael" es "su juego". "Muchas veces se exagera en el tema mental cuando realmente lo que tiene es muy buenos golpes. Ha ido mejorando año tras año", afirma Toni Nadal.

Eso sí, reconoce que hay una cosa que sí sabe hacer muy bien y que considera "muy importante" para el tenis y la vida: "Sabe darse más oportunidades": "Cuando las cosas no salen bien, lo vuelve a intentar".