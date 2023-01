Toni Nadal: "Djokovic tiene molestias pero no está lesionado"

Toni Nadal ha asistido como invitado de lujo a la jornada de esfuerzo y meritocracia que ha organizado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una charla sobre la importancia de valorar el trabajo duro y el afán de mejorar día a día.

Está claro que si hay un ejemplo de superación y entrega dentro de nuestro deporte es Rafa Nadal y su tío Toni. El que fuera su entrenador durante casi 30 años ha hablado con Antena 3 Deportes de cómo se encuentra su sobrino y cuándo podría volver a las pistas, además ha dejado un recado a Srdjan Djokovic, padre del tenista serbio, después de que este fuera fotografiado junto a simpatizantes de Vladimir Putin en las inmediaciones del Open de Australia

"Rafa está bien, al mal tiempo buena cara"

¿Cómo está Rafa? "Bien, si estuviera mal también diría bien, yo acostumbro a decir que está bien", dijo Toni. El exentrenador del ganador de 22 Grand Slams también valoró la lesión que su sobrino sufrió en el partido de 2º ronda del Open de Australia: "Él ya sabía cuando vino de Australia que sería más o menos eso (6 semanas de baja), al mal tiempo buena cara".

"Djokovic es el favorito pero confío en Tsitsipas"

También quiso pronunciarse sobre la final del primer Grand Slam del año que enfrentará este domingo a Stefanos Tsitsipas y Novak Djokovic: "Novak es el máximo favorito, está jugando muy bien, yo por la parte que me toca confío en Tsitsipas, a ver si puede hacer un gran partido pero la realidad es que Djokovic está siendo el mejor, es el que más opciones tiene al título, pero vamos a esperar a la final mañana", detalló Toni.

"Novak tendrá molestias pero no está lesionado"

Por otra parte, quiso referirse al artículo que escribió en el periódico 'El País' en el que afirmó que el serbio no aparentaba problemas físicos: "Lo único que yo dije es que casi con toda seguridad algo tiene, pero que ese algo no le impide jugar muy bien porque lo hemos visto, yo cuando veía a Rafa con problemas acababa jugando peor, cuando veía a alguien que tenía una lesión acababa también jugando peor, y Djokovic debe tener ciertas molestias pero no le impiden jugar bien entonces no podemos hablar de una lesión", dejó claro el entrenador de tenis.

Ha sido noticia en las últimas horas la ausencia del padre de Novak, Srdjan, en el partido de semifinales, tras la decisión de no acudir al ser fotografiado con un grupo de simpatizantes de Putin en el Open de Australia: "Cada cual actúa según sus luces, evidentemente yo creo que Putin no se merece el apoyo de nadie", sentenció Toni Nadal.