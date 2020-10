Toni Nadal: "Rafa se ha superado una vez más, le veo como el máximo aspirante en Roland Garros 2021"

Toni Nadal, exentrenador y tío de Rafa Nadal, analiza el 13º triunfo de su sobrino en Roland Garros: "He hablado con Rafa por WhatsApp y para él ha sido una victoria especial, muy contento. El partido era realmente difícil y las condiciones favorecían al serbio. He vivido el partido con más tensión que cuando estaba en el box. Me ha emocionado porque intuía un partido muy difícil y ha igualado a Roger Federer".

"Nadal se siente muy español"

"Rafael se emociona mucho con el himno cuando sabe que lo tocan por algo que ha hecho, eso es normal. Nadal se siente muy español", dice sobre la emoción de Rafa al sonar el himno de España tras la victoria.

Sobre su relación con Federer, con quien se iguala con 20 Grand Slam: "Después de tantos años de competir, es normal que se tengan respeto, estima y amistad. Luchan para ser considerados los mejores de la historia, deberían considerarse a los dos a la par".

Toni cree que su sobrino aún no ha ganado su último Grand Slam: "Como tío y como exentrenador tengo que decir que superará los 20 Grand Slam. Soy una persona positiva y ya dije que creía que podía ganar Roland Garros. A día de hoy lo veo como el máximo aspirante para 2021. Ahora bien, cada años que pasa la edad va subiendo, pero el nivel demostrado por él augura que aún levantaremos algún trofeo de estos".