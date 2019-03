Tomic: "Yo no juego al tenis por amor, juego por dinero"

Bernard Tomic ha vuelto a ser el protagonista en el mundo del tenis tras unas polémicas declaraciones. El australiano se despachó en el programa Sunday Night: "No juego al tenis por amor, juego por dinero".

"Yo no he elegido al tenis, el tenis me ha elegido a mí", añadió el tenista. Estas palabras se suman a una lista de declaraciones que Tomic ha dejado a lo largo de su carrera.

Su polémica más conocida fue en Wimbledon. El tenista fue sancionado con una multa de 15.000 dólares por decir que se había aburrido durante un encuentro y que solo disputaba el torneo por dinero.