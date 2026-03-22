El cariñoso saludo y abrazo de la Reina Sofía con Carlos Alcaraz en Miami: "Espero que sea con el trofeo..."

La Reina Sofía aprovechó su instancia en Miami para pasarse por las instalaciones del segundo Masters del calendario y saludar así a Carlos Alcaraz y Rafa Jódar, dos de los tenistas españoles que todavía siguen con opciones (también Landaluce) en el torneo estadounidense (Davidovich fue eliminado este sábado).

La que fuera consorte de España durante casi 40 años se trasladó a Miami para presidir este sábado la entrega de los Premios Sofía a la Excelencia, en los que fueron distinguidas dos parejas de empresarios latinos.

Complicidad y cariño entre la Reina y Alcaraz

Aprovechando su paso por la ciudad quiso saludar a Carlos Alcaraz y Rafa Jódar en las instalaciones del Masters, donde también charló con ambos: "¿Qué tal? ¿Cómo estás, todo bien? Muchas gracias", "ojalá que sea con el trofeo", dijo Alcaraz refiriéndose a sus posibilidades de levantar el torneo estadounidense por segunda vez tras la edición de 2022. Tras posar para los fotógrafos el murciano le deseó una buena estancia en Miami: "Espero que disfrutes".

Sofía también quiso charlar con el joven Rafa Jódar, quien pasó la fase previa y este domingo buscará una plaza en octavos de final ante Etcheverry en el que ya es su mejor torneo ATP: "Es mi primer año en el circuito", dijo el madrileño de 19 años (109º de la ATP).

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