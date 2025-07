El drama de Anisimova en la final de Wimbledon: pierde 6-0 y 6-0 ante Swiatek y abandona la pista nada más terminar

Las finales siempre representan la cara y la cruz del deporte, sin embargo, lo ocurrido este sábado en la final femenina de Wimbledon dejó a los aficionados al tenis completamente helados. Iga Swiatek, 24 años y 4 del ranking, se proclamó campeona por primera vez en el All England Club tras avasallar a Amanda Anisimova por 6-0 y 6-0 en 57 minutos, conquistando así su sexto Grand Slam.

6-0 y 6-0 en 57 minutos...

Una final que no llegó a la hora porque la joven estadounidense sufrió en sus propias carnes la terrible presión que suponía disputar en la pista más importante del mundo su primera final de Grand Slam. La verdugo de Sabalenka en semifinales no fue capaz de superar la atmósfera, el escenario y sobre todo, a una excelsa rival, y comenzó a emocionarse en los últimos minutos de un partido que terminaría sin ganar ni un solo juego. Un resultado (doble 6-0) que no se daba en Wimbledon desde 1911 cuando Dorothea Douglass arrolló a Dora Boothby.

Dejó la pista unos minutos para romper a llorar

La cara de Anisimova ya era un poema durante la recta final, pero fue en el último cambio de lado cuando no pudo evitar las lágrimas. Sus últimos golpes fueron de auténtica desesperación y una vez finalizó el encuentro tuvo que dejar la pista para romper a llorar.

"Mi madre se ha esforzado más que yo"

Minutos después, micrófono en mano volvió a romperse al hablar de su madre (en la grada) ante un público que respondió con ovaciones y gritos de ánimo: "Honestamente, mi madre se ha esforzado más que yo. Es la persona más desinteresada conozco. Ha hecho todo lo posible para que yo llegara hasta aquí. Gracias por estar aquí y romper la superstición de volar. Definitivamente no es por eso que perdí hoy (bromeó) . Estoy tan feliz de poder compartir este momento y de que ustedes lo presencien en persona. Sé que no me ven jugar en directo tan a menudo porque haces hacen tanto por mi hermana y por mí... Siempre lo has hecho, te quiero mucho", dijo Amanda entre lágrimas.

Swiatek y Anisimova, finalistas de Wimbledon | Getty

En lo puramente estadístico, la jugadora de Nueva Yersey cometió 5 dobles faltas, sacó un 45% de primeros, de los cuáles solo ganó el 26% y apenas un 35% con su segundo. Aunque lo verdaderamente dramático fueron los 28 errores no forzados (11 de Swiatek) y solo 8 ganadores (la polaca solo 'necesitó' 10) Tampoco ganó un solo punto en la red (0 de 3). No obstante, Anisimova cierra este domingo sus dos mejores semanas como profesional al haber jugado su primera final de major. En 2018 perdió a su padre cuando tan solo era una niña y en 2023 tuvo que dejar el tenis durante un tiempo por problemas de salud mental.

Swiatek se corona a lo grande

La otra cara de la moneda, la más feliz claro, la protagonizó la polaca Iga Swiatek, a la que nadie daba por favorita este torneo. La hierba nunca fue su mejor superficie -nunca había pasado de cuartos hasta este año- y el hecho de llegar a la cita londinense sin títulos en 2025 la dejaban casi sin opciones de hacer algo grande. Por contra, la polaca de 24 años se mostró más agresiva y confiada que nunca en la hierba del All England Club y conquistó este sábado su primer Wimbledon y el sexto Grand Slam de su carrera.

