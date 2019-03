EL SUIZO NO QUIERE TOMAR RIESGOS

Roger Federer no jugará en el Masters de Madrid. El suizo anunció en rueda de prensa que es baja en el torneo madrileño "por problemas en la espalda", ya que no quiere tomar riesgos. "Mi espalda me duele un poco. Tuve que volver a parar. No quiero tomar riesgos porque sé que no voy a estar listo. Lo siento", dijo el suizo.