Carlos Alcaraz, tras meterse en semifinales de Queen's: "Aún hay cosas que puedo mejorar en hierba, pero..."

Carlos Alcaraz suma y sigue en una racha de triunfos consecutivos que ya se eleva a 16, la mayor que ha firmado nunca en su exitosa carrera. A los 22 años y tras conquistar su segundo Roland Garros y el quinto grand slam de su cuenta, el genio de El Palmar va rumbo a un nuevo título en las instalaciones del Queen's Club, el escenario donde en 2023 ganó el primero de sus tres entorchados sobre pasto, luego llegaría dos triunfos en el All England Club (2023 y 2024) ante Novak Djokovic. Este viernes despachó al francés Arthur Rinderknech (7-5 y 6-4) en una hora y 20 minutos de clase magistral en la Andy Murray Arena.

"Me siento genial, he intentado adaptar mi juego de la mejor manera posible, cuanto más gane más confianza cojo. Aún hay cosas que puedo mejorar en hierba, pero estoy muy contento con cómo están yendo las cosas. Mi confianza está muy alta", admitió Alcaraz tras su triunfo ante Rinderknech.

La secuencia que está firmando Alcaraz desde su derrota en la final del Conde Godó ante Holger Rune es simplemente histórica. Por el camino ha ganado en Montecarlo, Roma, Roland Garros y ha alcanzado por segunda vez en su carrera las semifinales en el ATP500 de Queen's.

"Ya me ha pasado antes, jugar tres horas y media y tener que jugar al día siguiente. Mi equipo me ayuda mucho a estar listo. Sabia que no iba a ser tan demandante físicamente como fue ayer, porque Arthur es más sacador e iba a haber menos intercambios", analizó el murciano sobre el partido de este viernes ante Arthur Rinderknech.

Alcaraz desvela la clave de su mejora en el saque ante Rinderknech

Una de las claves de su mejora respecto al duelo ante Munar fue el calentamiento previo en el que hizo nuevos ejercicios junto a su entrenador, Samuel López, y a su fisio, Fran Rubio, que le ayudaba a mejorar la puntería escondiéndose tras la red y sacando la raqueta a modo de diana.

"Necesito incentivos para hacerlo bien. Tener a Fran ahí para darle es un incentivo bastante importante para mí", reconoció entre risas Alcaraz.

"Pero ya lo dije el jueves que esta vez en el calentamiento iba a ponerle mucho énfasis en el tema del saque, para hacerlo lo mejor posible en el partido y no ha podido salir mejor. Hoy el saque ha sido muy importante, ha sido clave. Si Fran se tiene que poner ahí más a menudo, se pondrá", bromeó el tenista de El Palmar.

Alcaraz y el mejor promedio de triunfos de la historia en hierba

Ya son 27 victorias y tres derrotas sobre hierba a lo largo de su carrera, Alcaraz presenta el mejor registro de la historia sobre esta superficie.

"Se disfruta, se sufre, hay un poco de todo. No juegas muchos partidos al año en esta superficie. De cada experiencia tienes que ir aprendiendo, de cada partido que juegas. Hay que seguir aprendiendo pese a que los números acompañen", analizó Alcaraz.

Alcaraz va mejorando con cada partido sobre la hierba, como él mismo reconoció.

"Sí, me siento mucho mejor que el primer día, es obvio. Es lo que intento hacer, cada día mejorar, moverme, pegar la bola mejor. Estoy muy contento de haber jugado a este nivel, era un gran reto, pero estoy muy feliz con el nivel que he dado", indicó Alcaraz.

"Me siento mejor físicamente. Sinceramente pensaba que hoy me sentiría peor de lo que estoy. Somos tenistas, tenemos que recuperarnos para estar bien al día siguiente. Estoy contento de que haya sido una hora y veinte minutos", concluyó Alcaraz.

El murciano se medirá este sábado en semifinales a Holger Rune o Roberto Bautista, en un partido que se disputará después del Jack Draper - Jiri Lehecka que comenzará a las 13:00 hora local (14:00 horario peninsular).

