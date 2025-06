Richard Gasquet: "No creo que Alcaraz y Sinner alcancen jamás la calidad de Nadal en tierra batida"

Se ha escrito y dicho mucho tras la final de Roland Garros entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, una legendaria batalla tenística que se prolongó durante cinco horas y 29 minutos, un pulso que acabó decantando a su favor el tenista murciano tras ser capaz de levantar tres bolas de partido en el cuarto set y dar la vuelta a un partido que comenzó con el italiano ganando los dos primeros sets. El resultado final (6-4, 7-6(5), 4-6, 6-7(3) y 6-7 (10-2)) es ya un marcador que quedará en la historia del tenis, al igual que un partido que para muchos es uno de los tres mejores de la historia de este deporte, tanto por el nivel de Jannik y Carlos, como por la emoción y las alternativas que hubo en la Philippe Chatrier.

Leyendas del tenis como Boris Becker, Andre Agassi, McEnroe o Mats Wilander dieron su opinión sobre la histórica final de Roland Garros y subrayaron el tremendo nivel tenístico que ofrecieron el español y el italiano. Boris Becker, ganador de seis grand slam, se rindió al jugador murciano y aseguró que no se le ocurría "ningún jugador en la historia del tenis que tenga esta combinación de golpes". Mats Wilander, con siete grand slam en su palmarés, fue incluso más allá y reconoció que llevaron el tenis " a otro nivel".

"Nunca pensé que diría esto, pero Carlos y Jannik juegan más rápido que nunca. Federer y Nadal han jugado buenas finales, pero nada se les acerca. Durante la final pensé que no era posible, estaban jugando a un ritmo inhumano. Son dos de los mejores deportistas que la humanidad puede producir y además son tenistas", indicó el extenista sueco.

Pero si hubo una opinión tras la final de Roland Garros que llamó la atención fue la de John McEnroe, uno de los mejores tenistas de la historia. El estadounidense afirmó que tanto Sinner como Alcaraz serían favoritos "ante Rafa Nadal a su máximo nivel en tierra". "Puede que suene una locura lo que voy a decir... pero tendríamos argumentos serios si decimos que Sinner y Alcaraz serían favoritos ante Rafa Nadal a su máximo nivel en tierra, y eso que Nadal ganó 14 veces el torneo, es como intentar ganar a Chris Evert en los 70 y en los 80 en tierra", afirmó McEnroe en TNT Sports.

Gasquet: "Nadal tenía un nivel tan alto que siempre podía ganar Roland Garros"

Esa opinión del estadounidense dejó a más un perplejo, hay que recordar que Nadal ganó 14 Roland Garros y por números y estadísticas es el mejor tenista sobre arcilla de la historia. Uno de los que no comparte la opinión de McEnroe es Richard Gasquet, que jugó el último partido de su carrera ante Sinner en el último Roland Garros.

"Hablar de que Sinner o Alcaraz podrían vencer al Nadal de su máximo nivel en Roland Garros es algo muy precipitado. Nadal tenía un nivel tan alto que siempre podía ganar Roland Garros. Jannik Sinner es increíble y Carlos Alcaraz también tiene un talento inmenso, pero hay que darles tiempo. No creo que ninguno de los dos alcance jamás la calidad que tuvo Nadal en tierra batida. En su época, las finales duraban tres o cuatro sets. Era demasiado fuerte para los demás", señaló Gasquet en el podcast Super Moscato.

"Nadal tenía una calidad increíble. Estoy convencido de que en Roland Garros, en su mejor momento, estaría por encima de Sinner y Alcaraz. Cuando jugué contra Jannik, no jugué nada bien (6-3, 6-0, 6-4). Tengo 39 años. Si hubiera jugado contra Rafa al mismo nivel, no me habría dado más de dos juegos", aseguró Richard Gasquet.

El extenista galo cree que tanto a Jannik como a Carlos les queda tiempo y mejorar en su tenis para alcanzar las cotas a las que llegó el 'Big Three'.

"Djokovic no está jugando al mismo nivel esta temporada que hace unos años, pero aun así venció a Alcaraz en el Abierto de Australia. Por otro lado, Jannik tiene 23 años y Carlos 22. Habrá que esperar a que alcancen su máximo potencial. Federer jugó mejor con 27-28 años que con 22. Jugué contra Novak en 2015, cuando era décimo del mundo. Perdí 6-2, 6-2, 6-3. Y entonces estaba en la cima. Sinner es increíble, pero creo que todavía está por debajo de los tres grandes. Claro que mejorará", concluyó Richard Gasquet.

