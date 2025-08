El calor no da tregua y esta es ya la semana más calurosa del año: se alcanzarán los 43º C

El calor ha llegado para quedarse, sobre todo, en el centro peninsular. De momento, hasta el domingo. Es muy probable que las temperaturas sigan rozando los cuarenta grados la próxima semana. Las últimas dos noches han sido muy calurosas en España.

Nueve CCAA en aviso por altas temperaturas.

En Madrid, se han registrado entre 25º C - 26º C durante la madrugada, llegando a los 34º C a medianoche. Temperaturas récord, dentro de uno de los veranos en los que las temperaturas no estaban siendo de las más elevadas de los últimos años. Para hoy, hay nueve comunidades autónomas en aviso por altas temperaturas.

En Córdoba se van a llegar a los 43º C. Lo peor se espera el jueves donde numerosas ciudades de todo el país rondarán los cuarenta grados. Donde más calor va a hacer es en el centro del país. Allí hay numerosos avisos naranjas. Los expertos recomiendan tener mucha precaución y, evitar riesgos innecesarios.

Síntomas de un golpe de calor

Dolor de cabeza, fiebre alta, mareos e incluso náuseas son algunos de los síntomas más frecuentes a la hora de estar sufriendo un golpe de calor. Por ello, es fundamental tomar precauciones para evitar cualquier problema de salud. Las horas en las que hay que estar más prevenido son entre las 13h y las 20h, momento en el que las temperaturas rozarán los cuarenta grados durante estos días.

Los médicos recomiendan mantenerse bien hidratados durante todo el día, caminar por la sombre y, evitar la exposición al sol y al calor en las horas de mayor riesgo. También, recomiendan tener mucho cuidado con las personas más vulnerables al calor y, en caso de percibir alguno de los síntomas, ponerse en contacto con los servicios de emergencia.

