Alcaraz revela el secreto de su remontada ante Sinner en Roland Garros: "Cuando muestras debilidad..."

Carlos Alcaraz ha reflexionado sobre la creciente atención mediática que genera su rivalidad con el italiano Jannik Sinner, aunque deja claro que no se sienten presionados por las comparaciones con la época dorada del 'Big 3' formado por Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic.

"No tenemos ninguna obligación de hacer lo que hicieron Federer, Nadal y Djokovic"

"El tenis siempre ha tenido grandes rivalidades y grandes jugadores. Es un privilegio que la gente vea nuestro juego de esa manera, con tanto entusiasmo, pero al final no tenemos ninguna obligación de hacer lo que ellos han hecho, ni mucho menos. Si no te mantienes firme en tus ideales, en lo que quieres, esa presión te puede devorar y hay que saber diferenciar. Intentamos no pensar en ninguna presión y mucho menos en hacer lo que ellos hicieron", afirma el tenista murciano en una entrevista concedida al Financial Times.

Para Alcaraz, parte del interés del público reside en la narrativa competitiva que se ha construido entre él y Sinner. "Jannik y yo, que hemos tenido grandes batallas en la pista, nos vemos mucho fuera de ella y al final se forja una buena relación. Queremos ganar y vencernos, pero fuera de la cancha, ser buenas personas y llevarnos bien es otra historia, y para mí, esa es una de las virtudes y valores del deporte", asegura.

Una gesta deportiva

El tenista español también recordó su reciente victoria en la final de Roland Garros ante el número 1 del mundo, donde remontó dos sets en contra y salvó tres bolas partido en el cuarto. "Simplemente me centré en remontar poco a poco. Cerrar un Grand Slam es muy, muy difícil, así que sabía que tendría oportunidades y por eso mantuve la calma porque sabía que no iba a ser fácil para él", explica.

Alcaraz concluye haciendo énfasis en la mentalidad necesaria para afrontar momentos clave: "En ningún momento dudé de mi remontada, pero obviamente hay que mostrar confianza en uno mismo en todo momento porque en cuanto muestras debilidad ante el otro, ya está, estás perdido".

Con cinco títulos de Grand Slam ya en su palmarés, el de El Palmar continúa consolidando su figura como uno de los grandes referentes de la nueva generación del tenis mundial.

