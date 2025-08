Davidovich se retira de Toronto por problemas musculares

Otro duro varapalo para el tenista español de ascendencia rusa Alejandro Davidovich, que se vio obligado a abandonar este domingo en los octavos de final del torneo ATP 1000 de Toronto. Los dos primeros sets se decidieron en el 'tie break', en el primero, el malagueño resolvió en la primera bola de set después de ir de menos a más, mientras que en el segundo no pudo hacer nada ante los saques de su rival, Andrey Rublev.

En el primer 'tie-break' fue Davidovich el que mantuvo la cabeza más fría para hacerse con el set inicial. En el segundo set, los nervios empezaron a aflorar. En el noveno juego con Davidovich al servicio y tras pasar de un 40-0 a un 40-40, el jugador español frustrado gritó a su entrenador, Fernando Verdasco: "¿Qué hago?". El entrenador del malagueño le pidió calma y Davidovich pudo conservar su saque y adelantarse 5-4. En el siguiente juego, Davidovich se colocó primero 0-30, a dos puntos de ganar el partido, y posteriormente 40-40. Pero Rublev mantuvo la calma e igualó 5-5. En el 'tie-break', la frustración de Davidovich fue en aumento tras perder hasta en tres ocasiones su servicio, lo que permitió al jugador ruso ganar el segundo set e igualar el partido.

Tras una breve pausa en la que Davidovich se retiró al vestuario, el partido se reinició con el tercer set. Pero ya era evidente que el malagueño sufría problemas físicos. En el segundo juego, se arrodilló y miró a su entrenador poco antes de perder su servicio. Poco después, se vio obligado a retirarse por cansancio, después de que su rival cogiera distancia en un partido que estuvo muy igualado hasta la tercer manga (6-7 (3),7-6 (2) y 3-0). El malagueño, que estrenaba en este torneo su condición de top-20 mundial, superó a Corentin Moutet y Jakub Mensik en las rondas anteriores, pese a tener sólo dos días de descanso después de perder la final de Washington.

“Los dos primeros sets fueron muy intensos y la verdad es que Rublev estaba físicamente mejor que yo. Se le veía más fresco y yo al final del segundo set estaba más cansado y en el tercero se me ha hecho cuesta arriba desde el principio y no me daban las piernas, ya me costaba moverlas”, confesó el jugador. “Ha sido un partido bastante intenso, Rublev ha jugado muy bien y la verdad es que ha estado en todo momento. Yo al final venía cansado desde Washington, hubo muchos partidos largos allí y he recuperado lo suficiente para afrontar un Masters 1000 de dos semanas. Al final torneos de 12 días se hacen muy largos, hay que estar aguantando mucho tiempo y mental y físicamente te vas desgastando cada día. Y hoy estaba más cansado de lo habitual”, explicó el pupilo de Félix Mantilla y David Sanjuán, quien hizo semifinales en Toronto hace dos años.

