El Barça expedienta a Ter Stegen por negarse a firmar el informe médico de su operación

El culebrón entre el Barça y Ter Stegen sigue vigente después de que el club haya abierto un expediente disciplinario al meta alemán por negarse a firmar el informe médico de su operación. Este informe debe ser remitido a la Comisión Médica de LaLiga para que conste su baja de larga duración y pueda emplearse una parte de su ficha para cumplir con el 'fair play' financiero en las inscripciones.

Desde el club azulgrana se plantean la posibilidad de sancionar al todavía capitán culé ante el perjuicio que supondría no poder inscribir a alguno de los fichajes de este verano, como Joan García o Marcus Rashford, utilizando hasta el 80% de la ficha del de Mönchengladbach.

El jugador no ha esperado a la reunión prefijada para la vuelta del equipo de la gira por Asia para tomar una decisión, aunque desde el club esperan que recapacite. La firma de un jugador después de una operación quirúrgica en el informe que desde el club se presenta a la Comisión Médica de LaLiga es habitualmente un trámite que no genera ningún tipo de problema y se desconoce desde el club azulgrana si existe un precedente en la historia de LaLiga. "No nos consta que haya sucedido una cosa así antes en ningún jugador de la historia de LaLiga, es un trámite habitual y lógico en una lesión de larga duración", han señalado desde el club.

De hecho, el año pasado, ante las lesiones de larga duración de Andreas Christensen y de Ronald Araujo (más de cuatro meses), el Barcelona utilizó los informes médicos firmados por estos jugadores para dar de alta, respectivamente, a Dani Olmo e Íñigo Martínez. Pero sin el consentimiento de Ter Stegen, la situación es de bloqueo total. Los datos médicos son privados y se necesita su autorización expresa para poderlos compartirlos.

La actitud de Ter Stegen ha generado "disgusto" entre la cúpula directiva, aunque esperan que el jugador recapacite y acabe firmando cuando sea consciente de las posibles consecuencias. En el caso contrario, el club considera que existe base jurídica para acabar elevando el informe a la Comisión Médica de LaLiga igualmente.

No pueden usar el 80% de su salario

Para que el FC Barcelona logre el visto bueno de LaLiga y pueda liberar una parte de la masa salarial del contrato de Ter Stegen para poder inscribir a otros jugadores, los tres expertos que evalúan el caso deben coincidir en que la lesión es de larga duración, a través de un informe que deberán realizar cuando reciba la documentación, en el que dictaminarán el tiempo que consideran que el portero estará apartado de los terrenos de juego.

En caso de que alguno de ellos considere que la lesión no es de larga duración, tendrán que reunirse para alcanzar un acuerdo. Una vez superen esta etapa, el Barça logrará liberar una parte del salario de Ter Stegen par poder inscribir. Sin embargo, salvo que la comisión determine que la baja es superior a los 4 meses, no podrán liberar un 80% de la masa salarial. Con el mercado de verano abierto, la norma estipula que al límite salarial liberado, hay que restarle el 50%. Es decir, si Ter Stegen cobra 12M€, libera 9,6M€ (80%), al que hay que restarle la mitad al estar en mercado abierto (4,8M€).

Además, la norma añade que, en caso de recibir el visto bueno de LaLiga, el Barça tendrá 20 días naturales para inscribir con esa masa salarial, pero solo pueden inscribir a un portero, ya que es la única posición que viene así señalada. En caso de una lesión de un jugador de campo, se puede utilizar su masa salarial liberada para inscribir a cualquier jugador, aunque juegue en otra posición, salvo el portero. Por eso, la entidad presidida por Joan Laporta utilizaría esos 4,8 millones para inscribir a Joan García.

Posible sanción si Ter Stegen vuelve

El control económico de LaLiga prevé este tipo de situaciones en el caso de que los clubes fuercen la norma para conseguir más margen salarial. Si el jugador, en este caso, Ter Stegen, vuelve a una convocatoria o disputa algún partido antes de que concluyan los tres o cuatro meses (dependerá del diagnóstico) de baja, se les penalizará en su límite salarial con el triple de lo que habían obtenido. Así pues, si habían liberado 4,8 millones, en caso de que Ter Stegen no estuviera el tiempo previsto de baja y volviera antes, se le restarán 14,4 millones a la capacidad de inscripción de jugadores del FC Barcelona.

