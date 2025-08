Santos Cerdán defiende su inocencia desde la cárcel: "No he hecho nada de lo que dice la UCO"

Si hay un nombre que no ha parado de sonar a lo largo de estos últimos meses es sin duda el de Santos Cerdán. El que fue secretario de Organización del PSOE fue enviado a prisión a finales de junio tras el informe de la UCO que lo vincula con el presunto cobro por la adjudicación irregular de obras.

Frente al caso que lo vincula, Cerdán se ha pronunciado. Ha sido en el periódico 'La Vanguardia' donde ha defendido su inocencia. En sus declaraciones en dicho medio, el exsecretario de Organización socialista asegura que no se reconoce en los audios y conversaciones que supuestamente mantuvo con Koldo o José Luis Ábalos.

En un cuestionario remitido a sus abogados, Cerdán ha expresado que "han hecho un atestado donde fuerzan las cosas para llegar a unas determinadas conclusiones que no se ajustan nada a la realidad", que es inocente y que "no he hecho nada de lo que dice la UCO".

Cerdán defiende su inocencia

Sobre su estado de ánimo, el exsecretario de Organización ha asegurado que está "sorprendido por las noticias que van saliendo" y que la monotonía es su día a día en prisión.

Asimismo, en esta entrevista, reconoce el dolor que se le ha hecho al PSOE, aunque para daño el que se le está haciendo a él. "Si no hubiera sido secretario de organización, no me hubiera visto en esta".

Su conexión con Servinabar

Cerdán niega cualquier vínculo con las supuestas concesiones con las que se le vincula. "Las concesiones las hacen los funcionarios. Yo no podría ni aunque hubiera querido porque no tenía acceso ni para poder hacerlo".

Haciendo referencia al auto del Tribunal Supremo, ha negado la existencia de la trama navarra.

En lo que se refiere a Antxón Alonso, administrador de Servinabar, ha declarado que este le propuso un proyecto cuando Cerdán "tenía dudas" sobre su continuidad en la política. Sin embargo, desestimó esta propuesta a los días.

¿Cómo conoció Cerdán a Koldo García?

En su testimonio, Cerdán ha detallado que conoció a Koldo García cuando este se presentó para afiliarse al Partido Socialista de Navarra (PSN) y este estaba en el equipo de seguridad. Sin embargo, matizó que García "nunca trabajó para el PSN".

Cerdán le propuso a Koldo trabajar como chófer de José Luis Ábalos. "Cuando buscábamos un conductor para el secretario de organización, que era Ábalos, se pensó en alguien que también tuviera un plus en el ámbito de la seguridad", señala.

A partir de ahí hubo "una relación entre ellos" y que fue decisión de Ábalos que Koldo entrara como asesor y consejero de Renfe. También ha admitido que desconoce que ambos solicitaran dinero a cambio de adjudicaciones.

En lo que respecta a la colaboración entre Koldo y Guardia Civil o Policía Nacional, le consta que tenía "buena relación" que tenía con los grupos antiterroristas de la Guardia Civil de Navarra por haber sido escolta así como la buena sintonía que guardaba con Rubén Villalba, alto mando de la Guardia Civil.

Además, ha expresado que es "muy extraño realmente" que Koldo grabara conversaciones pertenecientes a su intimidad, tachando este hecho de "sospechoso", cuando el exchofer de Ábalos dijo en una entrevista hace unos días que nunca había grabado nada. Por ello, Cerdán reclama saber cómo se han generado esos audios.

"Con lo que me conoce Pedro yo pensé que lo tendría claro"

Sobre su postura acerca del presidente del Gobierno, ha afirmado que de terceros ya les juzgará el tiempo. Por su parte, piensa que la difusión de imágenes suyas en la cárcel se corresponde con el motivo mediático de "dañar" la imagen del partido y del Gobierno y rechaza la idea de que el PSOE se haya financiado de forma ilegal. "Con lo que me conoce Pedro yo pensé que lo tendría claro", ha declarado.

Acerca de si volvería a ser militante del PSOE, Santos Cerdán lo tiene claro: "Si todo se aclara, yo quiero vivir tranquilamente con mi familia, pasar página y no volver nunca más a la política".

