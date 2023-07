No se recuerda una rueda de prensa tan tensa: un periodista felicita a Paula Badosa después de perder

Ni mucho menos fue un buen viernes para Paula Badosa. La tenista española cayó eliminada en la 2º ronda de Wimbledon tras retirarse en pleno partido ante la ucraniana Kostyuk por molestias en la espalda. Perdió 6-2 el primer parcial y tras recibir un break en el juego inicial del segundo decidió saludar a su rival e irse a vestuarios. Sin embargo, lo surrealista llegó en rueda de prensa.

La secuencia no tiene desperdicio. Badosa, triste y decepcionada tras despedirse de Wimbledon, aguantó demasiado bien la compostura ante un periodista muy poco informado, por decir algo...

El comunicador empezó metiendo la pata hasta el fondo: "Felicidades por la victoria", a lo que Paula contestó, "he perdido", con cara de muy pocos amigos. Si la situación ya era embarazosa... todavía quedaba lo peor. Y es que el periodista no pareció escuchar la respuesta de la tenista y siguió con su lista de preguntas. Así fue el resto de la conversación:

- Periodista: "Te has perdido algunos partidos por lesión, ¿puedes decirnos como te encuentras físicamente y cómo está tu nivel de confianza?".

- Badosa: "Para tu información, he perdido".

- Otra persona en rueda de prensa: "Ella no ha ganado" (le decía dirigiéndose al periodista).

- Periodista: "¿No has ganado?

- Badosa: "No".

Y el señor volvió a la carga con las mismas preguntas que antes. La cara de la pobre Paula era un poema.

- Periodista: "Te has perdido algunos partidos por lesión, ¿puedes decirnos como te encuentras físicamente y cómo está tu nivel de confianza?".

- Badosa: "Bueno, no me siento en mi mejor estado de forma porque me acabo de retirar, me gustaría estar mejor"...

El vídeo, emitido por BBC, enseguida recorrió las redes y se hizo viral. La realidad es que la tenista nacida en Nueva York tuvo una actitud ejemplar ante una falta grave de rigor periodístico.

Badosa, a recuperarse de cara al US Open

Más tarde, Paula apoyó a Stefanos Tsitsipas en la victoria del griego ante Andy Murray. Desafortunadamente tuvo que bajarse también del cuadro de dobles mixtos que iba a disputar con el heleno. Badosa llegó justa a Wimbledon tras casi dos meses parada y ahora pone el foco en el US Open, el último Grand Slam del año. La española espera hacerlo bien en este torneo ya que se perdió por lesión el Open de Australia y Roland Garros y en Wimbledon solo pudo vencer a Riske en 1º ronda.