Rafa Nadal se mete en semifinales del Masters de Londres como primero de su grupo

Rafa Nadal se convirtió en el segundo semifinalista en el Masters de Londres después de sumar su segunda victoria en otros tantos partidos, en una cuarta jornada de competición que certificó la eliminación de David Ferrer.

El finalista en 2010 y 2013 se impuso en el primer turno de individuales a un Andy Murray que puso la nota curiosa del día al cortarse en la pausa de un juego un trozo de su flequillo. "Se me metía el pelo en los ojos y me lo quise cortar. No pensé mucho en ello la verdad, fue algo que me llevó dos segundos, nada más", respondió el británico al ser preguntado en la sala de prensa por ello.

En el plano estrictamente deportivo, Nadal, que el pasado lunes en la jornada inaugural ya ganó a Stanislas Wawrinka, no tuvo excesivos problemas para deshacerse de Murray, por 6-4 y 6-1, y dejar prácticamente sellado su pase a semifinales, que fue más tarde certificado por la derrota de su colega Ferrer.

Nadal se encuentra "con ganas"

El ganador de 14 'grandes' buscaba además vengar la derrota en la final del Masters 1.000 de Madrid en mayo ante un Murray que, pese a imponerse el lunes a Ferrer, tiene la mente puesta en la final de la Copa Davis de finales de mes.

Avisó Nadal en los últimos días de que, pese a que la superficie del pabellón O2 Arena no era su preferida, se encontraba bien y con ganas. Hoy, ante el segundo tenista del ránking, el español demostró que ha recuperado esa confianza que le faltó en los primeros meses de temporada.

"Este año he estado más preocupado de mí que de mis rivales en muchos partidos, y así es difícil. Hoy me siento libre y con confianza. Voy día a día. Eso, desde luego, no significa que vaya a ganar todos los partidos que quedan", dijo Nadal en la sala de prensa del pabellón O2 Arena tras el duelo.

Ferrer dice adiós

"Todas las victorias son importantes. Al final del día los triunfos demuestran que fuera de la pista lo estás haciendo también bien. Desde Montrel estoy jugando bien, con confianza", insistió. "Tengo que seguir en una línea similar a la de los últimos partidos, que ha sido muy buena. Intentaré salir a hacer un buen partido el viernes", señaló Rafa.

En el partido que cerraba la jornada, Wawrinka, cuarta raqueta del mundo no dio apenas opciones a un Ferrer que se despide de Londres a las primeras de cambio (7-5 y 6-2). Wawrinka, que cayó en la jornada inaugural del torneo con Nadal, luchará dentro de dos días Murray por un puesto en semifinales.

"La clave estuvo en el primer set. Estaba con ventaja 5-3 y servicio para ganar el set, pero cometí errores y perdí la concentración. En la segunda manga Wawrinka mejoró y yo intenté luchar, pero no fue suficiente. Fue mejor y mereció ganar el partido", aseguró Ferrer tras el encuentro. "La realidad es que no he estado haciendo mi mejor tenis. Ante estos jugadores, si no doy un poco más de mí es difícil", se lamentó el de Jávea. "Él ha mejorado mucho, ha estado más agresivo y ha servido mejor que en su último partido", concluyó el finalista de 2007.