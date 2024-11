Rafa Nadal llega a Málaga para jugar el último torneo de su carrera: "Estoy preparado, si no, no estaría aquí"

Rafa Nadal ya está en Málaga para disputar el que será, con toda seguridad, el último torneo profesional de su carrera. El balear de 38 años aterrizó en la ciudad andaluza, ahora mismo castigada por la nueva DANA, para comenzar su concentración y preparación de cara a las finales de la Copa Davis que se disputarán en las instalaciones del Martín Carpena del 19 al 24 de noviembre.

"Estoy preparado, claro, para eso estoy aquí"

El que es uno de los mejores tenistas y deportistas de todos los tiempos se paró para firmar a los aficionados que esperaban en el Higueron Resort, el hotel en el que se hospedará 'La Armada', y en el que, además de firmar y hacerse fotografías con los fans, contestó rápidamente a algunas preguntas de la prensa: "Estoy preparado, claro, para eso estoy aquí", señaló el de Manacor entre risas.

No tardó mucho en saltar a la pista, aunque esta vez lo hizo en una exterior, mañana será cuando prueba la central del Martín Carpena en la que se disputarán las eliminatorias.

Además de Rafa, el equipo español, capitaneado por David Ferrer, está formado por Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Marcel Granollers y Pedro Martínez (sustituyó hace semanas a Carreño). Tanto Carlos como Marcel están disputando las ATP Finals, aunque el catalán ya ha sido eliminado este mismo jueves y enseguida pondrá rumbo a Málaga. En cuanto al murciano, seguirá en Turín si consigue acceder a las semifinales, y para eso tendrá que ganar este viernes a Zverev y esperar un resultado favorable en el Ruud-Rublev. En el caso de llegar a la final jugaría el domingo y tendría que volar a Málaga el lunes, justo un día antes del debut de España ante Países Bajos.

¿Jugará Nadal?

No obstante, la gran incógnita para la mayoría de aficionados que acudan a presenciar la competición -al igual que los que lo sigan por otros medios- es si verán o no en acción al tenista de 22 Grand Slams. Elección que le corresponde a David Ferrer, el alicantino, como es lógico, elegirá a Carlos Alcaraz para uno de los dos partidos individuales, y el segundo parece que será para Roberto Bautista, un seguro de vida para España en la Davis y fundamental en la clasificación para las finales; o del propio balear, que no disputa un encuentro oficial desde el 29 de julio ante Djokovic en la 2º ronda de los Juegos Olímpicos. Además, Nadal solo ha jugado 19 partidos oficiales en individuales con un balance de 12 victorias y 7 derrotas, con final en Bastad como su mejor resultado.

Para los dobles también hay dudas, solo es seguro el puesto de Granollers, número 1 del mundo en esta disciplina. En Países Bajos los dos jugadores que disputarán los individuales serán Griekspoor (40 del mundo) y Van de Zandschulp (81).

Una increíble pancarta para despedir a Rafa

Málaga, por su parte, se ha volcado con Rafa y la que será su última participación en un torneo oficial, por lo que esta misma semana se ha desplegado una gran lona en el estadio Ciudad de Málaga con el lema "Gracias, Rafa", de un tamaño de 2.600 metros cuadrados. La afición será fundamental para el equipo español, y es que desde que se conoció que el 14 veces campeón de Roland Garros iba a despedirse del tenis ahí las entradas volaron en minutos, y muchas de ellas se revendieron por decenas de miles de euros. La leyenda del deporte español y mundial, ganador de 5 Copas Davis, buscará decir adiós con una nueva ensaladera para España.

