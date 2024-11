Cuándo es la Copa Davis 2024: fechas, horarios y dónde ver el último torneo profesional de Rafa Nadal

Las finales de la Copa Davis 2024 se acercan, y con ellas el último torneo en la carrera de Rafa Nadal. El tenista balear de 38 años pondrá el punto y final a una trayectoria legendaria en la competición que le vio dar sus primeros pasos y con la que siempre ha mantenido una relación idílica (5 títulos).

Los guerreros de 'La Armada'

'La Armada', capitaneada por David Ferrer y con Carlos Alcaraz como gran efectivo, también contará con la presencia de Nadal, Roberto Bautista, Marcel Granollers y Pedro Martínez, que sustituyó recientemente a Pablo Carreño.

Por lo tanto, la fase final de la Copa Davis 2024 arrancará el próximo martes 19 de noviembre y finalizará el domingo 24 de noviembre. En Málaga competirán los siguientes países: Argentina, Australia, Alemania, Canadá, Italia, Países Bajos, España y Estados Unidos.

¿Cuándo debuta España?

España, por su parte, se estrenará el mismo 19 de noviembre a las 17:00 en la eliminatoria de cuartos de final ante Países Bajos, un cruce en el que David Ferrer tendrá que elegir entre dos jugadores para los partidos individuales y otros dos para el de dobles, que podría ser decisivo para el pase a semifinales, donde esperarían Alemania o Canadá.

En cuanto a la participación de Rafa Nadal, esta es decisión única y exclusivamente del capitán David Ferrer. El ganador de 22 Grand Slams no juega un torneo oficial desde finales de julio en los Juegos Olímpicos y la última vez que pisó una pista de tenis fue a mitad de octubre en el Six Kings Slam, el propio tenista ha subido varias publicaciones entrenando en su Academia pero durante estos últimos meses ha repetido en varias ocasiones que si no se ve competitivo no jugará.

Horas y enfrentamientos de la Copa Davis

Martes 19 de noviembre a las 17:00: España - Países Bajos.

Miércoles 20 de noviembre a las 12:00: Alemania - Canadá.

Jueves 21 de noviembre a las 10:00: Estados Unidos - Australia.

Viernes 22 de noviembre a partir de las 17:00: Italia - Argentina.

- Semifinales:

Viernes 22 de noviembre a las 17:00: Alemania o Canadá - España o Países Bajos.

o Países Bajos. Sábado 23 de noviembre a las 13:00: Italia o Argentina - Estados Unidos o Australia.

- Final:

Domingo 24 de noviembre a las 16:00: los ganadores de ambas semifinales.

Dónde ver las finales de la Copa Davis

Podrás consultar la última hora y toda la información sobre la Copa Davis 2024 aquí, en la página web de Antena 3 Deportes.

