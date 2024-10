Rafa Nadal se sincera: "Me hubiese gustado seguir más, mi familia estaba disfrutando"

Han pasado poco más de 10 días desde que el mejor deportista español de la historia anunciara que la Copa Davis (16 al 19 de noviembre) sería su último torneo como profesional. Tras su participación en individuales y dobles de los Juegos Olímpicos, se tomó un tiempo de reflexión que le ha llevado a tomar una decisión siempre difícil, pero necesaria: colgar la raqueta después de 20 años inolvidables para el deporte español y la historia del tenis.

El balear, ganador de 22 Grand Slams y 92 títulos ATP, volvió a la pista este pasado fin de semana en un (el) torneo de exhibición 'Six Kings Slam' en Arabia Saudí. Una millonaria competición en la que jugó y perdió ante Carlos Alcaraz, amigo y heredero; y ante Novak Djokovic, el gran rival de su carrera.

Tras terminar su participación en Riad, Nadal atendió en exclusiva al diario 'As' para hablar de muchos temas, entre ellos, el por qué de su decisión y la manera en la que estaba viviendo su familia los últimos meses de competición.

"Yo disfrutaba, mi familia también, habría seguido si hubiera encontrado la manera de poder hacerlo en unos estándares que a mí me hicieran feliz"

"La gente me decía ¿por qué no te retiras antes? Y desde un punto de vista de fuera es fácil opinar. Desde el sofá y escribiendo con un móvil o con un ordenador. Pero cuando uno es feliz haciendo lo que hace y su familia es feliz también, quieres intentar seguir. Y mi familia estaba siendo feliz viajando conmigo a los torneos, viviendo una experiencia diferente y creo que a mí me hubiera gustado seguir más si hubiera podido y si realmente hubiera encontrado la manera de poder hacerlo en unos estándares que a mí me hicieran feliz", apuntaba.

Rafa está seguro de que el apoyo de su familia y equipo fue clave para que volviese a las pistas en enero de 2024: "Recibía el apoyo de las personas que necesitaba que estuvieran a mi lado para hacer eso, que estaban felices siguiéndome. Si eso no hubiera ocurrido, hubiera sido muy difícil para mí seguir, y más cómo han sido estos últimos tiempos. Haber podido vivir este año y poco más viajando con la familia de una manera distinta y vivir el circuito de una forma diferente, me ha aportado una experiencia positiva y creo que inolvidable", apuntó antes de decantarse por Federer como el gran rival de su carrera: "Con Roger tengo claro que es porque fue un contraste muy acusado de estilos y de formas de ver y enfocar el deporte".

Además, Rafa quiso hablar de lo que le puede quedar a Djokovic en el circuito y del futuro que le augura a Alcaraz y Sinner, los dos reyes del tenis actual.

"Creo que es humano que Novak, aunque siga estando sano, como tiene una edad y es lógico que a todos el reloj nos pase factura y que, una vez que se ha ido Federer, una vez que me voy yo, que al final hemos sido sus dos grandes rivales, en algún momento también tenga un pequeño bajón mental y vaya a encontrar el motivo para dar un paso a un lado", empezó diciendo del serbio, aunque todavía cree que le puede quedar cierto recorrido si las lesiones le respetan: "Novak es lo suficientemente bueno como para, si está sano, seguir siendo competitivo al más alto nivel y aspirar a ganar los torneos más importantes. Y si él sigue siendo feliz haciendo lo que hace, lo mantendrá. Si en algún momento, ya no le compensa lo suficiente todo lo que tiene que hacer para tener opciones de seguir estando al más alto nivel, pues dará un paso al lado".

"¿Sinner y Alcaraz? No veo nadie que les haga sombra"

Sobre el joven murciano y el de San Candido, lo tiene meridiano: "Tienen la opción de tener una carrera larga, con muchos éxitos. Están por encima de todos los demás. No veo un rival que les pueda hacer sombra de manera continuada. A un día, evidentemente, hay mucha gente muy buena. Pero a medio plazo, no hay nadie que les pueda hacer una competencia real siempre y cuando no tengan una lesión que les impida poder rendir al mismo nivel", concluyó el todavía tenista de 38 años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com