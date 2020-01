Rafa Nadal, sobre Kyrgios: "No me gusta cuando hace según qué cosas"

El tenista español ha ofrecido una poderosa versión de juego en su último encuentro disputado contra Pablo Carreño, al cual venció por 3 sets a 0 en un partido en el que lograba su pase a octavos de final en el Open de Australia. Al finalizar la disputa, el tenista manacorí acudía a rueda de prensa para comentar sus impresiones.

"Lo siento por Pablo, que es un buen amigo, y le deseo lo mejor para lo que resta de ejercicio. Sabemos que somos profesionales y en la pista intentamos ganar", ha comentado Nadal con respecto al encuentro contra su compañero Pablo Carreño.

Además, Nadal ha hablado sobre más temas. Al ser preguntado por la imitación que el otro día Nick Kyrgios le dedicó, Rafa ha manifestado su opinión sobre aquel delicado asunto. "No le conozco personalmente (refiriéndose a Nick Kyrgios), pero no me gusta cuando hace según qué cosas. Cuando se dedica a jugar al tenis es positivo para el circuito. Es difícil de jugar contra él porque tiene mucha variedad".

Rafa ha hablado también de su gran amigo y rival, Roger Federer. En concreto, del disputadísimo encuentro que el suizo contra John Millman, contra el cual logró vencer finalmente por 3 sets a 2. "Lo vi hasta la 1 de la mañana. Era imposible no verlo porque fue muy emocionante y pudo pasar cualquier cosa. Millman es un luchador y parece que nunca para de correr. Tiene un gran carácter en la pista".