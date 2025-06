El primer plan de Rafa Nadal como Marqués fue junto a su amigo Pau Gasol: "¡Espero que repitamos!"

Rafa Nadal ha estrenado su reciente nombramiento como Marqués de Llevant de Mallorca participando en un evento solidario junto a su amigo Pau Gasol. El tenista, distinguido por Felipe VI como "exponente de la excelencia, fuente de orgullo para España y referencia permanente de valores que deben de inspirar a nuestra sociedad", se ha unido a la primera edición del Gasol Foundation Golf Invitational 2025, celebrado en La Hacienda Links Golf Resort, en la Costa del Sol.

"Gracias por invitarme a la primera edición. Ha sido una gran jornada de deporte y solidaridad con muy buenos amigos. Enhorabuena por la gran labor que hacéis desde la fundación, trabajando para prevenir la obesidad infantil y promoviendo los hábitos de vida saludables", comentó Nadal tras su participación.

Equipo con jóvenes talentos

Nadal formó equipo con Pau Gasol y con las golfistas Paula Martín y Andrea Revuelta, dos de los mayores talentos del golf femenino español. "Enhorabuena por todo lo que estáis consiguiendo. Espero que remitamos pronto", les dijo el tenista en su Instagram.

El torneo arrancó con un golpe de honor desde un antiguo búnker de la Segunda Guerra Mundial que se conserva en el campo.

"Puedo competir con gente mejor que yo"

Nadal, que ha declarado en varias ocasiones su pasión por el golf, explicó su conexión con este deporte: "Mi pasión por el golf comenzó porque era el único deporte que podía hacer sin riesgo de lesionarme, pero es un deporte que tiene algo único, hoy hemos jugado con dos jugadoras increíbles, Paula y Andrea, no se pueden comparar con nosotros, pero podemos pasarlo bien a pesar de la diferencia de nivel, eso no ocurre en ningún deporte".

"Me podría medir con Federer, Djokovic y Murray en golf, pero tienen que entrenar, aquí tengo cierta ventaja"

Además, en tono de broma, declaró a The Telegraph: "Me podría medir con Federer, Djokovic y Murray en golf, pero tienen que entrenar, aquí tengo cierta ventaja. En las pistas de tenis no había tanta diferencia entre nosotros, pero en golf soy mucho mejor que ellos".

El balear aprovechó la ocasión para recalcar el compromiso social de figuras públicas como él: "Las personas que hemos tenido la suerte de tener una vida privilegiada estamos obligadas no solo a contribuir con nuestras fundaciones, sino a motivar e inspirar a otros para poner su granito de arena y hacer este mundo algo mejor".

Una amistad que va más allá del deporte

La amistad entre Nadal y Gasol se remonta a hace años, y ambos han compartido momentos clave dentro y fuera de sus respectivas carreras deportivas. "Rápidamente tuvimos buen feeling, y aunque nuestras carreras han tenido caminos separados por diferentes lugares del mundo, a través de nuestras carreras nos hemos podido ir juntando en eventos importantes. Hemos compartido momentos inolvidables y cada vez que hemos estado juntos lo hemos pasado bien", recordó Nadal.

Título simbólico y heriditario

El título de marqués que ha recibido Nadal es honorífico, sin implicaciones económicas ni deberes públicos. Se trata de un reconocimiento simbólico que, como es tradicional, se espera que conlleve un comportamiento ejemplar y fidelidad a la Corona. Este honor refuerza su vínculo con Mallorca y, en el futuro, será hereditario, recayendo en su hijo Rafael Nadal Perelló.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com