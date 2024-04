Paula Badosa se sincera: "Los médicos me dijeron que iba a ser muy complicado continuar mi carrera"

La mejor tenista española de los últimos años, Paula Badosa, sigue luchando día tras día para superar de una vez por todas las lesiones y constantes molestias musculares que le impiden rendir al 100% de su nivel y de forma constante en el circuito WTA.

Fuera del top 100...

La número 101 del ranking femenino ha revelado recientemente en un podcast de la WTA que hace pocas semanas, concretamente en la última edición del torneo de Indian Wells que finalmente no pudo disputar, los médicos se sinceraron respecto a sus problemas físicos.

"En Indian Wells 2024 los médicos me dijeron que iba a ser complicado que siguiera jugando"

"Se me pone la piel de gallina... en Indian Wells los médicos me dijeron que iba a ser muy complicado continuar mi carrera. Y yo pensé: 'vale, necesito una solución, algo'. Así que probamos estas inyecciones de cortisona y me dijeron que estas eran las únicas opciones que podían darme. Me dijeron: 'tal vez tendrás que seguir haciendo eso si quieres jugar unos años más'. Todavía tengo 26 años, así que para mí eso fue muy duro y tener que manejar lo especialmente difícil que es jugar menos y jugar menos torneos y todo esto, para mí que amo competir fueron muy malas noticias", explicó la tenista nacida en Nueva York

Prueba inyecciones de cortisona

No es de extrañar que este 2024 esté siendo el comienzo de año más complicado de su carrera profesional, Paula ha sumado 6 victorias pero ha perdido 8 partidos y ha salido del top 100. Sin embargo, el tenis, cuando su cuerpo se lo permite, sigue siendo de los mejores, el problema es que las constantes lesiones no le permiten ser constante. Esta temporada se ha retirado por molestias físicas en tres partidos, el último en Stuttgart ante su amiga Sabalenka por una pequeña rotura muscular, un encuentro en el que rompió a llorar al abrazarse con la bielorrusa en la red.

Se ha retirado 3 veces en 2024

Badosa, campeona del Masters de Indian Wells 2021, aseguró en la conversación que está probando las inyecciones de cortisona y que su deseo es seguir peleando por competir al más alto nivel: "Creo que lo que me hace luchar cada día es el amor que siento por este deporte y que siempre he tenido el objetivo de ser una de las mejores del mundo, ganar torneos... Por eso estoy aquí. Pero también hay una parte de mí que, no es que me sienta mayor, pero me siento a veces un poco agotada por estar continuamente superando cosas", explicó Paula, que apuntilló que a veces cree que tiene más edad de la que dice su DNI: "Siento más que tengo 32 a los 26".

La buena noticia es que afortunadamente lleva días sin sentir dolor: "Es como todo el tiempo persiguiendo esto, despertando cada mañana y el dolor siempre está ahí. Pero hay veces que ni siquiera puedo soportarlo. Ahora puedo, así que al menos eso es lo positivo de todo esto", dijo, y también contestó a la publicación del podcast en 'X' con un comentario: "Un sufrimiento constante", en el que ha recibido el apoyo de sus seguidores.

De momento, jugará Madrid...

Tras abandonar hace días en Alemania, su objetivo principal e inmediato y que todavía no está confirmado es su presencia en el Mutua Madrid Open 2024 que arranca este miércoles con el cuadro principal en categoría femenina. En el caso de jugar, Badosa se enfrentará a una jugadora de la previa. Esperemos que en el torneo madrileño, cuyo mejor resultado cosechado fue unas semifinales en 2021, sea el fin de una pesadilla que se alarga desde 2023, y más concretamente desde la pasada edición de Wimbledon...

