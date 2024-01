Paula Badosa se despide del Open de Australia tras caer ante Amanda Anisimova

Paula Badosa puso fin a su participación en el Open de Australia 2024 tras perder en dos sets (7-5 y 6-4) ante la tenista estadounidense Amanda Anisimova. La jugadora catalana se queda a una victoria de igualar su mejor resultado en Melbourne, aunque se va con sensaciones positivas tras dos triunfos y después de mucho tiempo lesionada.

Paula Badosa explicó en la rueda de prensa posterior a su derrota en tercera ronda del Abierto de Australia que le gustaría ayudar a que surgieran más jugadoras españolas.

"Creo que faltan jugadores por detrás, es algo que me entristece. Hemos tenido muchos jugadores con Nadal, Ferrer, Garbiñe o Carla, y ahora sólo tenemos a un fuera de serie (Carlos Alcaraz)", comentó la catalana.

"Davidovich también tiene un gran potencial y en la parte femenina está costando un poco más. Me gustaría ayudar a que salieran más jugadoras", explicó Badosa.

"Me gustaría ganar una Billie Jean King Cup representando a mi país. A ver si mi hermana se pone las pilas, porque todavía es joven. Si que es cierto que al tener a Nadal y Alcaraz, se disimula lo poco que tenemos detrás", indicó la tenista española.

La gerundense analizó su partido ante Anisimova y reconoció que es complicado jugadar contra la estadounidense.

"Es muy incómodo jugar contra ella porque encuentra los 'winners' muy fácilmente. Juega muy plano y no te da ritmo. La verdad es que jugó increíble, así que enhorabuena por el partido", reconoció Badosa.

"Quizás con un plus de físico me hubiera ayudado. Me ha costado un poco más de la cuenta pero creo que ella ha jugado perfecto", analizó la española.