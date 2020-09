Novak Djokovic, sobre su pelotazo a la juez de línea: "Estuve en shock durante dos días, fue una gran lección de vida"

Novak Djokovic ha protagonizado una de las imágenes más sorprendentes de los últimos años en el US Open y el mundo del tenis. Su pelotazo involuntario a una juez de línea conmocionó a este deporte y supuso su eliminación del torneo de Nueva York.

Djokovic ha admitido hoy que estuvo en shock durante dos días, después de haber sido descalificado en el US Open, y que aquel incidente fue "una lección de vida".

"Después de ese episodio estuve en shock durante dos días, tuve una gran culpa y fue una gran lección de vida", explicó Djokovic.

"Estoy seguro de que es una experiencia que tendré a lo largo de mi carrera. Lo importante es que la jueza de línea está bien, la escuché en los días siguientes y por suerte se había recuperado", añadió.

"Eso es lo más importante. ¿Cómo se siente la gente con respecto a este episodio? Es cierto que se ha hablado de ello, lo entiendo. Pero voy a seguir mi camino, consciente de lo que he hecho", razonó el serbio.

Sobre la final del US Ooen, 'Nole' dijo que "Sascha jugó muy bien la mayor parte del partido, Dominic no tuvo un buen comienzo pero luego creció".

"Me gustó mucho la forma en que se despidieron, es un gran mensaje para todos los jugadores y para el deporte en general", apuntó el número uno del mundo.

"Rafa ha decidido prepararse para la tierra, siempre es el favorito en los torneos de tierra", opinó sobre el regreso de Nadal a la tierra batida.

"Justo después está Thiem. Para mí y los demás será importante adaptarse, he tenido 4 o 5 días de entrenamiento, me he entrenado lo suficiente pero lo veremos en la pista", añadió.