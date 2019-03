Novak Djokovic se disculpa por sus comentarios: "Tenemos que luchar por lo que merecemos"

"Habitualmente uso esta página para compartir mi alegría con vosotros, pero en este momento tuve que respirar profundo antes de dirigirme a vosotros. Como podéis haber visto, se me solicitó comentar sobre una polémica que no tenía que ver conmigo. La euforia y la adrenalina tras la victoria del domingo sacó lo mejor de mí e hice algunos comentarios que no son la mejor articulación de mi punto de vista y me gustaría clarificarlos", escribió Djokovic en un 'post' en su perfil oficial de 'Facebook'.

"Tenemos que luchar por lo que merecemos"

El de Belgrado indicó que el tenis le ha ayudado "mucho" en su vida y para "estar" donde está "en la actualidad". "Sentí la necesidad de hablar sobre una más justa y mejor distribución de los fondos del cuadro, es decir tanto para hombres como para mujeres", apuntó.

"Todos tenemos que luchar por lo que merecemos. Esto nunca significa entrar en una pelea entre géneros y diferencias en el pago, sino en la forma en la que todos los jugadores son recompensados por su juego y esfuerzo. Esta sido mi opinión todo el tiempo y quiero disculparme con quien lo haya cogido por el lado equivocado", sentenció.

Las palabras de 'Nole' fueron a consecuencia de la petición de que opinase de las realizadas por Raymond Moore, director de Indian Wells, en las que señalaba que las mujeres debían de dar las gracias por los éxitos del tenis masculino. Un día después, el directivo renunció a su puesto.

Críticas de Serena y Murray

Por su parte, la número uno de la WTA, la estadounidense Serena Williams, calificó los comentarios del serbio como "decepcionantes". "No le diría a mi hijo que merece más dinero que mi hija porque es un chico. Sería chocante", advirtió en Miami.

El escocés Andy Murray, número dos del mundo, dejó claro que apoya un pago igualitario "al cien por cien" y no apoyó el argumento que dio Djokovic el domingo sobre la mayor afluencia de público a los partidos de hombres. "Depende de los partidos de cada día. El juego masculino ha tenido grandes rivalidades los últimos años, pero todo el tenis debería fortalecerse por esto, no sólo el de los chicos", zanjó.