Nalbandian, denunciado por acoso sexual al espiar a su exnovia con una cámara en su dormitorio

El extenista David Nalbandian ha sido denunciado por su exnovia, Araceli Torrado, por acoso sexual, hostigamiento y violación de domicilio tras hallar en su casa una cámara instalada para ser espiada, según defiende la modelo.

El abogado de Araceli Torrado, Martín Olari Ugrotte, ha señalado al medio Página 12 que su clienta empezó a ser acosada por el extenista cuando ella decidió cabar su relación con él, en abril de 2023. Explica que el extenista argentino la llamó constantemente y que pidió al encargado de seguridad del edificio las imágenes de las cámaras de seguridad.

Escondida tras una rejilla

Entonces la causa fue archivada en primera y segunda instancia por el Ministerio Público Fiscal por falta de pruebas. Sin embargo, la influencer vio un brillo inusual y sospechoso tras una rejilla de ventilación de su dormitorio y, cuando fue a ver qué era, descubrió que había una cámara escondida.

La cámara, que fue desinstalada por el hermano de la Torrado, apuntaba a la cama y estaba conectada a internet para enviar las fotos a un teléfono móvil.

'¿Quieres que sea honesto?'

Fue entonces cuando Olari Ugrotte y Federico Fahsbender hicieron públicos unos audios en los que Torrado exigía explicaciones al extenista: "Yo ya sé que la pusiste vos, aunque te sientas un gil y no me lo quieras reconocer. Sería mejor que me lo reconocieras porque fijate cuánto más grave lo que estás haciendo de querer hacerme creer que la cámara está de antes o que la puso otra persona", le acusaba la modelo.

Nalbandian respondió: "Lo que estoy preocupado es estar bien con vos, quiero encontrarle la vuelta para hacerlo... ¿Quieres que sea honesto? Sí, la puse ese día. No la pude ver porque no sé qué quilombo hay con Internet. No se puede ver. No pude ver nada. Si te acuestas con alguien o no te acuestas con alguien, lo podés hacer ahí, afuera, en cualquier hora, cualquier día, cualquier momento. No es por eso".