Nadal sabe sufrir ante Souza para sellar su pase a semifinales

Rafa Nadal se clasificó para las semifinales del Mutua Madrid Open tras una trabajada victoria (6-0, 4-6, 6-3) ante el portugués Souza, un partido marcado por el parón en el segundo set por la lluvia. El balear necesitó tres sets para lograr un triunfo que se antojaba mucho más sencillp tras ver el primer set.

La aparición de la lluvia en el segundo set le pudo salir muy cara a un Nadal que hasta ese momento había pasado por encima de Souza. El portugués aprovechó el parón, necesario para cubrir la pista Manolo Santana, para sorprender al balear y llevarse el segundo set.

Nadal logró olvidar el contratiempo en el set definitivo para cerrar su pase a semifinales y colocarse a dos triunfos de la victoria en Madrid.

Rodillo Nadal hasta la lluvia

Nadal desplegó contra Sousa todo su arsenal, y ante los jugadores del Real Madrid Cristiano Ronaldo y Arbeloa, y Saúl, del Atlético entre otros, convirtió el primer set en un monólogo (25 minutos) y llevaba camino de endosar a Sousa una derrota similar a la que le infligió en Río de Janeiro el pasado año (6-1 y 6-0).

Sousa, habitual en las concentraciones de Nadal en Manacor, donde acude invitado por el jugador español, conoce perfectamente el juego del ganador de 14 grandes, y a pesar de encajar un parcial de 7-0 no se derrumbó. Pero con 3-2 en el segundo, la lluvia obligó a interrumpir el encuentro, el techo se cerró y el partido cambió por completo.

El portugués vio su opción, se desmelenó y pasó al ataque. Nadal notó más este cambio de situación y con la pista más pesada y los golpes planos de su rival cedió el primer set esta semana.

Nadal siempre vuelve

En el último, Nadal recuperó la normalidad, y el público le ayudó con sus ánimos. Pero el cuatro veces ganador del torneo tuvo que sufrir para cerrar su victoria número 13 consecutiva en la temporada de tierra batida europea.

"El segundo ha empezado igualado, y luego ha llegado este parón por la lluvia, que no nos ha venido muy bien", comentó Rafa.

"Las pelotas estaban algo más mojadas, y más grandes, y todo era más complicado, no sentía que saltaban más. Me he ido perdiendo poco a poco y él ha jugado mejor. Hoy es como si no hubiera habido altitud", explicó.

"He hecho la rotura en el momento ideal", dijo sobre el tercer set. "Estoy en semifinales, me hace mucha ilusión y eso es muy importante viniendo de donde veníamos", dijo.