Nadal: "Lo que dijo Kygios es completamente innecesario"

El "Kokkinakis se acostó con tu novia"de Kyrgios a Wawrinka no sólo le va a costar una multa al australiano. Le ha costado que tanto el público como muchos tenistas se hayan puesto en su contra. El último de ellos ha sido Rafael Nadal, que ha criticado la actitud que tuvo el oceánico frente al suizo en el Masters 1.000 de Montreal.

El balear cree que eso no tiene cabida en el tenis: "No lo entiendo. No entiendo por qué dijo eso. Es completamente innecesario. Está fuera de lo que un partido de tenis debe ser".

Nadal recordó que la edad no debe ser excusa para el comportamiento de Kyrgios: "Yo empecé en el tour con 16, Djokovic con 17... La edad no es razón. Deberíamos ser ejemplo para una nueva generación de niños. Lo que dijo Kyrgios no lo fue".