Nadal no jugará el Master de Toronto y se reserva para los JJOO

El español Rafa Nadal y el suizo Roger Federer comunicaron en la tarde de este martes que no jugarán el próximo Masters 1000 de Toronto, el torneo previo a los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde ambos esperan estar presentes.

"Me siento decepcionado de anunciar que no estaré disponible para jugar en Toronto este año. Sólo he podido entrenar una semana después de mi lesión en la muñeca y no estoy preparado para un evento tan importante", declaró el tenista español.

Federer y Murray, las otras grandes bajas

Roger Federer, por su parte, también confirmó que no jugará en Toronto esta temporada. "Es uno de mis torneos favoritos y me siento muy triste por no poder competir delante de los aficionados canadienses. Necesito algo más de tiempo después de Wimbledon, pero espero volver a Canadá el próximo año".

Las bajas de Rafa Nadal y Roger Federer se unen a la ya conocida del escocés Andy Murray, reciente campeón de Wimbledon.