Muguruza aplasta a Rybarikova para meterse en la final de Wimbledon

La española Garbiñe Muguruza mantuvo el nivel de juego que ha exhibido desde que pisó el All England Club este año para vencer a la eslovaca Magdalena Rybarikova por 6-1 y 6-1 en 64 minutos y alcanzar por segunda vez en su carrera la final de Wimbledon.

En su tercera final del Grand Slam (fue subcampeona en Wimbledon 2015 y ganadora en Roland Garros 2016), Garbiñe se enfrentará contra Venus Williams, que se impuso a la británica Johana Konta en dos sets.

Con su victoria de este jueves, Muguruza se colocará octava del mundo el próximo lunes. Si gana el sábado será cuarta. Garbiñe saltó a la pista central con un vendaje en el muslo izquierdo pero, lejos de mostrar problemas físicos, completó un partido lleno de agresividad, demostrando que ante la potencia de sus golpes el tenis sutil de Rybarikova, la primera eslovaca en alcanzar las semifinales de Wimbledon, poco daño iba a hacer.

