Los mensajes de Federer y Djokovic a Nadal y a los afectados por las inundaciones en Mallorca: "Muy bien por ayudar, amigo"

El tenista suizo Roger Federer quiso solidarizarse hoy con los afectados por la riada que arrasó el pasado martes la localidad mallorquina de Sant Llorenç des Cardessar y con su amigo Rafa Nadal a quien le ha ofrecido su ayuda. "Siento mucho lo que ha pasado. Se lo importante que es Mallorca para Rafa. He estado en contacto con él y le he preguntado si puedo ayudar con algo", apuntó el tenista a través de un vídeo difundido en redes sociales.

Nadal, número uno del tenis mundial, se involucró personalmente en las tareas de socorro a los afectados ayudando a los servicios de emergencia en la recogida de escombros en Sant Llorenç y el achique de agua en algunas de las viviendas arrasadas por la riada, que ha acabado con la vida de al menos diez personas.

“You have our support.”@rogerfederer offers his condolences to those affected for the recent events in Majorca. pic.twitter.com/Rg1iIsjUuZ