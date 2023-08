Masters 1.000 Toronto 2023: Posibles rivales y cruces de Carlos Alcaraz

El camino de Carlos Alcaraz rumbo al US Open, último grand slam de la temporada, comienza el próximo lunes con el Masters 1.000 Toronto. El murciano buscará el título en la pista rápida canadiense, donde no estará Novak Djokovic. El serbio ha decidido no acudir al torneo y descansar con la vista puesta en el US Open.

Carlos Alcaraz aterriza en Toronto tras su increíble gira sobre hierba, donde conquistó Queen's y Wimbledon, confirmando que a día de hoy es el mejor tenista del mundo. Con Djokovic fuera de juego, los principales rivales del murciano en el Masters 1.000 Toronto serán Danil Medvedev, Casper Ruud, Tsitsipas, Holger Rune, Rublev, Fritz y Jannik Sinner.

El Masters 1.000 de Toronto se celebrará del 4 al 13 de agosto, y luego se jugará el Masters de Cincinnati, justo a continuación. Alcaraz llega como número 1 del mundo, con 9.225 puntos, 430 de ventaja sobre Djokovic. Alcaraz saldrá con más ventaja de Toronto, solo defiende los 45 puntos que logró el año pasado tras caer en su debut en segunda ronda ante el estadounidense Tommy Paul.

Novak Djokovic sí acudirá a Cincinnati, paso previo al nuevo pulso con Alcaraz en el US Open, torneo en el que el murciano defiende la corona conquistada el año pasado.

Daniil Medvedev, quien perdió en semifinales de Wimbledon ante Alcaraz, será el segundo cabeza de serie en Toronto y principal rival del pupilo de Juan Carlos Ferrero. Casper Ruud, Tsitsipas, Holger Rune, Rublev, Fritz y Jannik Sinner aparecen como los otros posibles rivales de Carlitos, a la espera de que se celebre el sorteo del cuadro final del Masters 1.000 Toronto.

El tenista de Moscú irá por el otro lado del cuadro, por lo que sólo se podría cruzar con Alcaraz en una hipotética final. Pese a que aún no se conoce el cuadro final y el orden de juego, Carlos Alcaraz debutará el lunes 7 o martes 8 de agosto. Lo que sí se sabe es el horario de la final del Masters 1.000 de Toronto: en la madrugada del domingo 13 al lunes 14 de agosto a las 01:30 horas (horario peninsular).