Locura en el Grupo A de las ATP Finals: ¡Djokovic podría caer eliminado incluso ganando!

Lo que ocurrió este martes en el Grupo A de las ATP Finals ha puesto patas arriba las opciones de clasificación de tres de los cuatro jugadores que siguen vivos en este grupo. El caos y las múltiples combinaciones son tan locas que los tres (Djokovic, Sinner y Rune), incluso ganando su partido podrían quedarse fuera de las semifinales.

Tsitsipas se retiró por lesión ante Rune: ya está KO

En primer lugar, Stefanos Tsitsipas, que había perdido 0-2 ante Sinner en su debut, se tuvo que retirar por lesión en el tercer juego ante Rune, que apenas 'necesitó' de 14 minutos para ganar su primer partido (perdió en tres sets ante Djokovic en su estreno) y sumó además dos sets a su casillero. El danés entraba en la pelea mientras que el griego ya estaba matemáticamente KO.

Sinner ganó en tres sets a Djokovic

Horas después llegó el plato fuerte del día: Sinner vs Djokovic. No decepcionó lo más mínimo, tras más de 3 horas de batalla se terminó imponiendo el italiano en tres sets (5-7, 7-6 y 6-7), sumando su segunda victoria en dos partidos y poniendo en peligro la clasificación de Novak. Lo más increíble de todo es que Jannik no certificó su pase a semifinales...

Así están todas las cuentas de Djokovic, Sinner y Rune

No obstante, será mañana jueves cuando se decida todo en la última jornada del Grupo A, y ahí entrará en acción Hubert Hurkacz como reemplazo del lesionado Tsitsipas. El polaco no tiene opción de clasificarse pero sí que se juega más de 400.000 dólares si gana y un puñado de puntos ATP que seguro que le vienen bien. ¿Su rival? Nada más y nada menos que Novak Djokovic. Sinner, por su parte, se enfrentará a Rune. Estas con todas las combinaciones de clasificación para Djokovic, Sinner y Rune:

Qué tiene que pasar para que se clasifique Djokovic

Si Djokovic gana a Hurkacz y Sinner gana a Rune. (El serbio se clasificaría segundo).

Si Djokovic pierde ante Hurkacz y Sinner gana a Rune. (Se clasificaría segundo).

Si Djokovic gana a Hurkacz en dos sets y Rune gana a Sinner en dos. (Se clasificaría segundo).

Novak no puede ser primero de grupo en ningún caso. El serbio se metería en muchos problemas perdiendo un set ante el polaco ya que quedaría eliminado si Rune gana a Sinner en 2 o en 3.

Qué tiene que pasar para que se clasifique Sinner

Es el que mejor lo tiene, ha ganado los dos partidos y tan solo ha cedido un set, balance de 4-1 en set para él.

Le valen todas las combinaciones, solo se quedaría fuera si Djokovic gana a Hurkacz en dos sets y él pierde ante Rune en dos sets.

Qué tiene que pasar para que se clasifique Rune

Lo tiene un poco más complicado que Djokovic pero tiene sus opciones.

Si Hurkacz gana a Djokovic y él vence a Sinner.

Si Djokovic gana a Hurkacz en dos sets y él vence a Sinner en dos.

Si Djokovic gana a Hurkacz en tres sets y él vence a Sinner en dos.

Si Djokovic gana a Hurkacz en tres sets y él vence a Sinner en tres.

Aun así, todavía hay una combinación en la que habría que desempatar de otra manera. En el caso de que Djokovic gane a Hurkacz en dos sets y Rune a Sinner en tres habría que ver el porcentaje de juegos ganados de cada uno y establecer en base a eso las dos primeras posiciones.